Pomoc horských záchranárov v noci potrebovala dvojica skialpinistov

(Zdroj: hzs.sk)

archívne video Pád turistky v oblasti Veľkého Rozsutca (Zdroj: hzs.sk)

Dvojica mladíkov počas celej doby túry zdieľala polohu so svojimi blízkymi prostredníctvom mobilnej aplikácie. Náhle sa však prenos zastavil, s dvojicou sa dlhší čas nepodarilo rodine spojiť, požiadali preto o pomoc. "Do terénu vyrazilo osem horských záchranárov v dvoch skupinách. Aktivované bolo rovnako aj ECMO (Extrakorporálna membránová oxygenácia) pracovisko v Banskej Bystrici a dron HZS s termovíziou," uvádza HZS.Prvého skialpinistu našli pod pásmom kosodreviny bez zranení.

(Zdroj: hzs.sk)

Snažil sa dostať do pokrytia signálom, aby mohol zavolať pomoc pre svojho kamaráta, ktorý si pri zjazde na lyžiach odtrhol snehový prevej a zrútil sa do Hlinskej doliny. Poskytol mu prvú pomoc a snažil sa so zraneným pomaly zostúpiť na Popradské pleso. "Keďže zranený skialpinista pri páde stratil lyže, bol postup dvojice značne spomalený. Nezranený skialpinista poskytol záchranárom okamžite všetky dostupné informácie aj s presnou polohou kamaráta," dodáva HZS.

Záchranári po tom, ako zraneného Poliaka našli, poskytli mu zdravotnú starostlivosť, zateplenie a začali transport na Popradské pleso. Skialpinistov následne transportovali na oblastné stredisko HZS vo Vysokých Tatrách, kde ich už čakali rodinní príslušníci. V ich sprievode odišli na vlastnú žiadosť samostatne.