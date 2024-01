V Západných a na západe Vysokých Tatier je zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Horská záchranná služba)

archívne video Lavína pod Jakubinou strhla dvojicu Slovákov (Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

Najviac nového snehu pribudlo vplyvom západného prúdenia v západných častiach Tatier, za posledné tri dni to bolo do 50 centimetrov nového snehu. Hranica sneženia sa menila, no nad 1500 metrov boli teploty stále pod nula stupňov Celzia. Pretrváva veľmi silný severozápadný vietor, hlavným problémom je preto vetrom previaty sneh. "Nebezpečné sú strmé žľaby najvyšších polôh, kde vietor ukladal snehové dosky a vankúše a vytvoril preveje. Vzhľadom na silný vietor neodporúčame dlhé a náročné túry na hrebeňoch," upozornil Krajčí. Pod hranicou 1500 metrov podľa neho padal väčšinou mokrý sneh, ktorý sa dobre previazal s podkladom.

Dvojica Čechov uviazla v hlbokom snehu a silnom vetre (Zdroj: Horská záchranná služba)

Pod skalnými stenami sa môžu nachádzať vrstvy krúpok, ktoré môžu by klznou vrstvou lavín. V Malej a Veľkej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo nad hranicou 1300 metrov nad morom. Na tvrdú starú snehovú pokrývku tam pribudlo spolu za posledné tri dni do 30 centimetrov nového snehu. Pretrváva silný vietor rôznych smerov. Hlavným problémom je preto vetrom previaty sneh. Nebezpečné sú strmé žľaby najvyšších polôh, kde vietor počas dňa ukladal miestami menšie snehové dosky a vankúše a vytvoril preveje. Pod hranicou 1300 metrov padal väčšinou mokrý sneh, ktorý sa dobre previazal s podkladom.

Druhý stupeň z päťdielnej stupnice platí i v Nízkych Tatrách a na východe Vysokých Tatier nad hranicou 1600 metrov nad morom. Na tvrdú starú snehovú pokrývku tam pribudlo spolu za posledné tri dni relatívne malé množstvo snehu, a to od piatich do 30 centimetrov. Hlavným problémom je preto rovnako vetrom previaty sneh a nebezpečné sú strmé žľaby najvyšších polôh. Pod skalnými stenami sa môžu nachádzať vrstvy krúpok, ktoré môžu by klznou vrstvou lavín. Pod hranicou 1600 metrov padal väčšinou mokrý sneh, ktorý sa dobre previazal s podkladom.