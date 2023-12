Romana Tabak na lyžovačke bez paličiek: Po drsnom páde skončila s modrinami!

(Zdroj: Instagram/ Romana Tabak, Getty Images)

VYSOKÉ TATRY – Bývalá poslankyňa Národnej rady SR Romana Tabak je na sociálnych sieťach ako ryba vo vode. Svoj život na pravidelnej báze zdieľa so svojimi fanúšikmi a priaznivcami. Čo by to bolo za lyžovačku v Tatrách, ak by sa neobjavila na jej príbehu? So svojimi sledovateľmi sa podelila o skúsenosť, na ktorú tak skoro nezabudne. Po drsnom páde ostala ležať na zemi a s modrinami.