Od nešťastia ich delili iba sekundy: Slováci na bežkách zachytili na VIDEO šokujúci moment!

Hrôzostrašný moment zachytili na video, od nešťastia ich delili iba sekundy (Zdroj: Instagram/Jana_k.)

DONOVALY – Slovákom sa počas bežkovania podarilo zachytiť nečakaný moment. Iba sekundy ich delili od nešťastia, ktoré by nemuselo dopadnúť dobre. Našťastie ich ale v poslednej chvíli zachránil pozorný zrak a dobrý sluch.

Krásna zimná krajina a ideálne podmienky na bežkovanie. Zrazu však z húštiny začujete podozrivé zvuky, ktoré môžu byť predzvesťou niečoho desivého. Dvojica Slovákov, ktorá sa na dovolenke vybrala na bežky si uvedomila, že z lesa sa šíri nepríjemný zvuk. Zastali, no neváhali a vzali mobil do rúk, aby situáciu zachytili.

Video zobrazuje neuveriteľné šťastie, ktoré bežkárka Jana zdieľala aj v skupine Tatry na sociálnej sieti. Na videu je viditeľné ako z dôvodu podozrivého zvuku obaja dovolenkujúci zastali a uprene pozerali na jedno miesto v lese. Desivý zvuk bol čoraz hlasnejší a v tom si dvojica uvedomila o čo ide. Celý ihličnatý strom pod obrovskou váhou snehu začal padať smerom im do cesty. Ak by neboli takí obozretní, zrejme by sa situácia mohla poriadne zdramatizovať. Svojou duchaprítomnosťou a dobrým sluchom sa tak zrejme zachránili.