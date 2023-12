Najteplejšie vianočné sviatky v histórii: Kedy sa opäť ochladí? TOTO nás čaká do konca roka!

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Uplynulé vianočné sviatky sa podľa odborníkov klasifikujú ako najteplejšie v histórii. Aj keď deň pred najkrajšími sviatkami roku nasnežilo a konečne to vyzeralo, že budú biele Vianoce, následne sa rapídne oteplilo a takéto počasie pokračuje aj na Štefana. Čo nás však čaká do konca roka? Ochladí sa konečne, alebo naďalej budú jarné teploty?

Tohtoročné vianočné sviatky boli naozaj pestré. Kým deň pred Vianocami nasnežilo, počas Štedrého dňa sa všetko roztopilo a spôsobilo záplavy. Počas dňa teploty vystúpili nad 10 stupňov Celzia, ba čo viac, na prvý sviatok vianočný vystúpila ortuť teplomera ešte vyššie a atakovala 15 stupňov Celzia. Obdobné počasie je aj na Štefana, no k vysokým teplotám sa pridal aj silný vietor. Aké počasie však prinesú najbližšie dni?

Naďalej veľmi teplo

Viaceré prognózy počas jesene hovorili o tom, že tohtoročná zima bude teplá. Nik však nečakal, že teploty budú vystupovať tak vysoko. Naďalej však nie sú vylúčené ani vpády studeného vzduchu, ako tomu bolo krátko pred Vianocami.

Do Silvestra nás však rapídna zmena v počasí evidentne nečaká. Nad časťou Stredomoria a južnou Európou je totiž tlaková výš a okolo nej sa dostáva nad naše územie mimoriadne teplý vzduch. Informuje o tom portál imeteo.sk. Naďalej tak budú veľmi teplé dni, pričom teploty sa budú pohybovať okolo 10 stupňov Celzia. Mrznúť ale nebude ani v noci, nočné teploty budú na úrovni +6 až 0 stupňov Celzia. Naďalej bude skôr polooblačno, ráno si treba dať pozor na hmly. Avšak, istá zmena počasia sa k nám predsa len rúti. Dôjde k nej koncom týždňa. Spôsobí ho atlantické prúdenie, ktoré spôsobí skôr upršané počasie, no naďalej veľmi teplé. Podľa prognóz by sa mohlo ochladiť po Silvestri, kedy cez naše územie postúpi studený front. To prinesie aj snehové zrážky na severe v polohách nad 400 metrov nad morom. Pôjde len o dočasné ochladenie, prvý januárový týždeň budú teploty opäť stúpať.

Počasie v noci prinesie výraznú zmenu podmienok na horách

Počasie v noci prinesie výraznú zmenu podmienok na horách, situáciu môže skomplikovať najmä ľad. Upozorňuje na to Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke."Vo všetkých slovenských pohoriach sme v predvianočnom období a v priebehu rána na Štedrý deň zaznamenali bohatú snehovú nádielku. Výraznú zmenu v podobe citeľného oteplenia priniesli posledné dva dni tohoročných vianočných sviatkov vo všetkých horstvách, a to aj v najvyšších polohách," uvádza HZS.

Snehová pokrývka sa premočila a sadla, lavínová situácia sa tak postupne stabilizovala. V priebehu noci z utorka na stredu (27. 12.) sa však očakáva prísun vyššieho tlaku vzduchu, ktorý prinesie ochladenie a pekné jasné počasie. Zmena bude sprevádzaná silným vetrom, ktorý začne ustávať v stredu až okolo poludnia. To výrazne zmení podmienky v našich horách. "Na hrebeňoch a vyššie položených svahoch sa vytvorí silná ľadová vrstva. Je veľký predpoklad, že nastanú podmienky, ktoré nebudú odpúšťať žiadne chyby," zdôraznili horskí záchranári.Pohyb v takomto teréne si vyžaduje adekvátnu výstroj ako stúpacie železá a čakan a tiež skúsenosti. Dôležité podľa HZS je napríklad vedieť, ako zamedziť zakopnutiu na stúpacích železách.