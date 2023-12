Prezidentský palác zahalený do čiernej: Sobota je dňom štátneho smútku! Takto môžete podporiť rodiny obetí ohavného útoku

(Zdroj: Topky/ Maarty)

Hlavné mesto sa zahalilo do smútku: Ľudia zapaľujú sviečky obetiam útoku na Karlovej univerzite (Zdroj: Topky/ Maarty)

„Veľvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 21. 12. 2023 bolo zabitých 13 osôb a 25 osôb bolo zranených pri tragickej streľbe na Filozofickej Fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V súvislosti s touto tragickou udalosťou rozhodla vláda Českej republiky o vyhlásení štátneho smútku na sobotu dňa 23. 12. 2023,“ stojí na dverách českého veľvyslanectva v Bratislave.

(Zdroj: Topky/ Maarty)

Podporu rodinám obetí či tým, ktorý krvavý útok prežili môžete poslať aj vy. „Veľvyslanectvo Českej republiky a Český dom Bratislava vyjadrujú hlbokú sústrasť rodinám pozostalých a prajú skoré uzdravenie všetkým, ktorí behom tejto tragickej udalosti utrpeli zranenia. Kondolencie je možné zaslať na emailovú adresu condolences@mzv.gov.cz,“ stojí na ozname.

(Zdroj: Topky/ Maarty)

(Zdroj: Topky/ Maarty)

Slovensko stojí pri svojom susedovi, pred prezidentským palácom vejú čierne vlajky

Tragická udalosť, ktorá sa v Prahe odohrala zasiala aj mnohých Slovákov. Dlhoročné vzťahy s našim bratským národom sa tak prejavili aj v najťažších chvíľach. Na znak spolupatričnosti a hlbokého smútku sa do čiernych farieb zahalil aj Prezidentský palác, pred ktorým veje čierna vlajka.

(Zdroj: Topky/ Maarty)

Pri krvavom útoku zahynuli študenti aj pedagógovia

Rektorka Univerzity Karlovej (UK) Milena Králičková potvrdila, že pri štvrtkovej streľbe zahynuli dvaja pedagógovia Filozofickej fakulty UK. Uviedla to v rozhovore pre Deník N zverejnenom v piatok.

„Je to strašný smútok, hrozná bezmocnosť, ja to ani nedokážem povedať slovami," reagovala. Univerzita podľa nej teraz rieši aj to, ako nastaviť lepšie bezpečnostné opatrenia.“"Obávam sa, že nikdy nebudeme schopní stopercentne zabrániť podobným prípadom," dodala.Študent David K. vo štvrtok strieľal v hlavnej budove Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) na Námestí Jana Palacha v Prahe. Zomrelo 14 ľudí, ako aj útočník. Všetky obete už polícia identifikovala. Viac než 20 ľudí je zranených, všetci boli v piatok napoludnie v stabilizovanom stave.

Ľudia si uctievajú pamiatku obetí streľby v Prahe (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Útok na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe sa odohral vo štvrtok v popoludňajších hodinách. Strelcovo besnenie si vyžiadalo životy 14 ľudí a ďalších 25 osôb zranil. V priebehu zásahu polície strelec spáchal samovraždu.