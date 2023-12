ANKETA Ktorá to zvládla podľa vás na jednotku? Hlasujte o najlepšie oblečenú političku roka 2023

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Mužom stačí dobre padnúci oblek, ženy to už však majú v politike o čosi ťažšie. Pozreli sme sa na to, v čom chodili tento rok do práce oblečené naše ministerky, poslankyne ale aj samotná prezidentka. Vyberte, ktorá z nich sa podľa vás obliekala najlepšie, najprimeranejšie svojej pozícii a jej outfity mali zároveň najväčší šmrnc.