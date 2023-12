VIDEO politikov koluje po internete: Pozor, nejde o realitu! Známe tváre vytvorila umelá inteligencia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (Zdroj: Facebook/Martin Spano)

archívne video

Poslanci si minútou ticha uctili obete tragédie v Prahe (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Internetom začalo kolovať video, ktoré na prvý pohľad nie je ničím zvláštne. Objavili sa na ňom poprední slovenskí politici, ktorí medzi sebou šíria vzájomný rešpekt a konsenzus. Vo videu sa objavila napríklad prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá chváli pemiéra Roberta Fica za jeho pracovné tempo. Poslanec Taraba zas vyzdvihol komunikáciu prezidentky na sociálnych sieťach.

Vo videu je aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý zas ocenil štýl predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho. Okrem toho pochválil aj Richarda Sulíka, za jeho kuchárske umenie. Ten totiž v poslednej kampani vydal knihu receptov.

Hoci sa môže zdať, že sa naši politici aspoň v predvianočnom obnobí spojili a vytvorili niečo pekné, v skutočnosti je za tým niečo úplne iné. Vo videu totiž nevystupujú reálni ľudia. Ide o zábery vytvorené umelou inteligenciou, takzvanou technológiou deepfake. Video na sociálnej sieti ako prvý zverejnil Martin Spano, ktorý ho vytvoril v spolupráci s predsededom Národnej rady Slovenskej republiky Peterom Pellegrinim. Ten naň nadviazal aj so svojim vianočným posolstvom. Takto by totiž podľa neho mala politika vyzerať.

Pellegrini si však uvedomuje aj riziko umelej inteligencie a jej rastúcej popularite. „Je to prvý krok v mojom pláne začať sa zaoberať reguláciou umelej inteligencie a deepfake technológií,“ uviedol Pellegrini. Je potrebné zvýšiť povedomie o technológiách deepfake, ktoré dokážu využiť kohokoľvek tvár vo svojom vymyslenom videu. „Tieto nové technológie sú medzi nami. Je to fakt a musíme naň reagovať. Môžu pomôcť, môžu urýchliť prácu, ale môžu aj veľmi uškodiť. Preto chcem upozorniť, že tieto veci sa tu dejú a každý z nás si musí dávať pozor na to, čo vidí a počuje. Často je faloš takmer na nerozoznanie od skutočnosti.“ dodáva Pellegrini.

Martin Spano, expert, ktorý je známy aj svojimi AI videami na sociálnych sieťach, dopĺňa: „Umelá inteligencia je najdôležitejšia technológia našej doby. Má mnohé úskalia, ale zároveň môže posunúť Slovensko dopredu. Teším sa preto, že sa o umelú inteligenciu začali zaujímať aj naši čelní predstavitelia. Pevne verím, že spolu nastavíme pravidlá jej používania tak, aby Slovensko napredovalo s jej pomocou k lepším zajtrajškom.“