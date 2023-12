(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško, Reprofoto - Tiktok)

Neverili vlastným očiam, Tak by sa dala popísať situácia, ktorú začiatkom týždňa zažili vodiči v Novej Dedinke v okrese Senec. Neďaleko Bratislavy totiž nedávno zmenili organizáciu dopravu na Hlavnej ulici. Zmena sa týka prístavby ostrovčeka do stredu cesty. Následne však cesta v smere z Tomášova do Veľkého Bielu z ničoho nič skončila. Vodičov o tom neinformovali ani dopravné značky, ktoré by mali na zmenu organizácie dopravy upozorňovať. Cestu totiž pretínal chodník smerujúci na autobusovú zástavku, čím autá nemohli plynule pokračovať ďalej. Hrozili tak kolízne situácie, ktoré mohli skončiť katastrofálne. Okrem toho, v utorok bola na celom západnom a juhozápadnom Slovensku hmla s viditeľnosťou na maximálne 10 metrov. To spôsobilo, že vodiči nemali dostatočný rozhľad.

VIDEO Kuriózna situácia v Novej Dedinke: Cesta z ničoho nič skončila! Reakcie vodičov na seba nenechali dlho čakať

Kuriózna situácia v Novej Dedinke: Cesta z ničoho nič skončila! Reakcie vodičov na seba nenechali dlho čakať (Zdroj: Tiktok - gaboj_91)

Ak by cestou išiel šofér, ktorý cestu nepozná a nevie, čo čakať, mohla celá záležitosť dopadnúť tragicky. Na chýbajúce značky na sociálnej sieti upozornil jeden z vodičov. "Teraz Vám natočím video - dopravné značenie v 21. storočí v Novej Dedinke po výstavbe ostrovčeka," začína vodič vo videu. Na zázname z auta vidieť, ako vchádza do obce a pokračuje cestou ďalej. Po čase míňa miestnu reštauráciu a blíži sa k predmetnému ostrovčeku. Po pravej strane má aj zvonicu. "Teraz prichádzame k takzvanému ostrovčeku. Ideme po hlavnej, nové značenie, a tu by niekde by nám cesta mala údajne končiť," pokračuje, pričom jasne vidieť, že musel pre "koniec" cesty zastaviť vozidlo. "To si neviem predstaviť, ktorý k***t toto schválil," dodáva. Z hlasu počuť, že ho celá situácia rozzúrila. Aby mohol pokračovať v ceste, musel vojsť do protismerného jazdného pruhu a následne sa vrátiť do "svojho" pruhu a pokračovať v jazde. Z videá je zrejmé, že oprotiidúce autá by si ho všimli v poslednej chvíli.

VIDEO V Novej Dedinke už umiestnili aj dopravné značenie

V Novej Dedinke už umiestnili aj dopravné značenie (Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

V stredu sme sa boli na miesto pozrieť. Na predmetnom mieste však medzičasom pribudlo dopravné značenie. To vodičov upozorňovalo na zníženú rýchlosť v danom úseku a na mieste okrem zvislého značenia pribudlo aj vodorovné v podobe oranžových (dočasných) čiar. Kolízne situácie tak na mieste sú už zrejme zažehnané. Miestni obyvatelia však priznali, že to, čo zažívali v utorok, zaváňalo veľkým prúserom.

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Vo veci sme oslovili aj samosprávu obce. Článok budeme aktualizovať o ich vyjadrenie.