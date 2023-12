Politické dusno pred prezidentskými voľbami sa dá krájať: Odborník reaguje, môže Korčoka ohroziť Hamran?

Politológ komentuje plány prezidentských kandidátov. (Zdroj: archín R.Š., Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel, Ramon Leško)

Hamranova kandidatúra by stranami neotriasla, no Korčokom možno áno

Vody samozrejme rozochvelo šuškanie o tom, že na prezidentský úrad má zálusk aj Hamran, ktorý by zrejme podľa predpokladov bral z košiara stredopravých a pravicových voličov. Ako by zmenilo pohľad stredopravicové a pravicové spektrum na prezidentské voľby, ak by sa Hamran rozhodol kandidovať do funkcie hlavy štátu? "Na fungovanie politických strán by jeho kandidatúra veľký vplyv nemala. Skôr by to ovplyvnilo postavenie Ivana Korčoka ako hlavného kandidáta stredových a pravicových voličov," reaguje Štefančík.

Opakovať sa môže rok 2019, ale aj 2004

Zásadnou otázkou je určite aj to, či sa majú voliči týchto spektier obávať prisilného fenoménu vzájomného uberania hlasov. Viacerí sa totiž aj na sociálnych sieťach obávajú toho, že Hamran by mohol Korčokovi ubrať až toľko hlasov, že by sa opakoval aj scenár spred dvadsiatich rokov. "Zatiaľ by som čerta na stenu nemaľoval. Napokon, jeden aj druhý sa môžu zachovať ako napríklad pán Mistrík v ostatných prezidentských voľbách a z volieb odstúpiť. V každom prípade tu ale scenár z volieb 2004, kedy sa do druhého kola nedostal žiadny pravicový kandidát a o celkové víťazstvo bojovali dvaja predstavitelia mečiarovho režimu," pripomenul Štefančík.

Štefančík si navyše ani nemyslí, že by mal Hamran talent komunikovať niektoré témy lepšie ako Korčok. "Pochybujem. Napriek tomu, že pán Hamran sa niekedy správal ako politik a menej ako policajný prezident, pán Korčok má väčšie skúsenosti s politickými diskusiami," dodal Štefančík.

Kto by vyhral súboj Korčok vs. Pellegrini?

Ak by sa však scenár s Hamranom nekonal, je veľmi pravdepodobné, že sa vo finále stretnú Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Štefančík popísal aj túto situáciu a možnosť, či by mal Korčok šancu, keďže Pellegrini v prieskumoch aktuálne vedie s menším náskokom. "Myslím, že pán Korčok má šancu poraziť Petra Pellegriniho. Ak bude rásť občianska nepokojnosť s touto vládou, tak tu bude existovať silná túžba zabrániť tomu, aby táto vládna koalícia mala všetky najvyššie politické posty vo svojej réžii," reaguje politológ.

Pellegrini podľa neho navyše nemusí mieriť tak vysoko, ako mu to ukazujú prieskumy. "Nemyslím si, že je neohrozený. Ešte pred rokom sa zdalo, že je neohrozený predseda vlády a behom niekoľkých mesiacov sa všetko zmenilo. Slovenská politika a hlavne slovenský volič je nevyspytateľný a môže prekvapiť. Viem si dokonca predstaviť, že niektorí voliči – napríklad Republiky alebo ĽSNS – radšej ostanú doma, akoby sa mali rozhodovať medzi Pellegrinim a Korčokom," doplnil Štefančík.

