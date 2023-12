Fico otvorene o kandidatúre na prezidenta: TOTO sú jeho plány! Prehovoril aj o postoji k Pellegrinimu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

archívne video

K dohode lídrov o revízii dlhodobého rozpočtu nedošlo, paniku necítiť, tvrdí Robert Fico (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"Kandidovať na prezidenta nepôjdem," odkázal Fico v relácii Ta3 V Politike. Z jeho slov tiež vyplýva, že ak sa rozhodne kandidovať Peter Pellegrini, strana nepostaví vlastného kandidáta, ale podporí šéfa parlamentu. „Povedal som veľmi jasne koaličnému partnerovi, predsedovi strany Hlas Petrovi Pellegrinimu, že ak pôjde kandidovať na prezidenta, Smer ho podporí v kampani a jeho úsilí. Myslím si, že by bol dobrý prezident,“ odkázal.

Okrem toho, že Fico zavrhol možnosť kandidovať v jarných prezidentských voľbách, odmietol tiež, že by mal záujem uchádzať sa o post sudcu Ústavného súdu. So Smerom chce vyhrať aj ďalšie voľby, či už predčasné, alebo tie riadne, ktoré by sa mali konať v roku 2027.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Pellegrini sa vyjadrí až v januári

O kandidatúre Petra Pellegriniho sa špekuluje už dlhší čas, úvahy sa začali objavovať už krátko po tom, ako súčasná vláda podpísala koaličnú dohodu. Sám Pellegrini však túto možnosť definitívne do dnešného dňa nepotvrdil, avšak ani nevylúčil. Jeho posledná odpoveď v tejto otázke znie, že svoje rozhodnutie o prípadnej prezidentskej kandidatúre oznámi v januári 2024.

Kandidatúru však podľa vlastných slov veľmi vážne zvažuje. Do konca Vianoc chce obísť všetky kraje a stretnúť sa s členmi Hlasu-SD a "hlavne s nimi hovoriť o otázke, či si vedia predstaviť, aby strana Hlas-SD išla so svojím vlastným kandidátom z úrovne svojho vlastného predsedu do prezidentských volieb". Deklaroval, že prípadná kandidatúra nemôže byť jeho sebeckým rozhodnutím.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Pellegrini bez podpory SNS

Podporu ďalšieho koaličného partnera, SNS, však Pellegrini mať nebude. Národniari uvažujú o vlastnom kandidátovi na prezidenta. Ich podporu mal totiž odmietnuť sám Pellegrini. „SNS je pripravená podporiť Roberta Fica, ten však odmieta kandidovať. Peter Pellegrini zase odmietol koaličnú podporu od SNS. Je prirodzené, že uvažujeme o svojom kandidátovi, keďže čas sa kráti,“ uviedla strana vo svojom vyjadrení.