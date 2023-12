VIDEOROZHOVOR Vicepremiér Tomáš Taraba: Špeciálna prokuratúra je hanbou slovenskej justície a toto plánuje s medveďmi

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Boli ste na služobnej ceste v Dubaji na klimatickej konferencii. Viete, čo sa medzitým dialo na slovenských námestiach?

Viem, čo sa dialo v europarlamente, kde sa opäť slovenskí politici snažia aktivovať články proti Slovensku, aby nás EÚ obrala o eurofondy. Robia to vždy rovnaké strany, ktoré Slovenskú republiku ani nechceli. Nič zásadné na slovenských námestiach nevidím. V minulosti sme výraznejšie napĺňali námestia. Patrí to k demokracii.

Slovenské námestia zaplavili desaťtisíce ľudí, ktorí nesúhlasia so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry....

Napĺňali sme ich viac a bolo to počas núdzového stavu. Nakoniec sme dokázali vyzbierať 600 tisíc podpisov. Každý takýto občiansky krok vítam. To len potvrdzuje, že Slovensko je živou demokraciou.

Súhlasíte s návrhom na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry od 15.januára 2024?

Špeciálna prokuratúra je anomália v Európskej únií. Nie je to štandard. Žiadne štáty únie nevyžadujú existenciu špeciálnej prokuratúry. Rovnakou anomáliou je hodnotenie Slovenska, či máme mať tento inštitút, na ktorého čele stojí aktívny politik. Špeciálna prokuratúra stratila akýkoľvek význam a opodstatnenie v momente, keď si tam sadol politik. Hovorím to dlhé roky. Je to rovnako absurdné, ako keby sme dnes premýšľali, že na čelo špeciálnej prokuratúry posadíme advokáta a aktívneho politika Roberta Kaliňáka. Potom by som chcel vidieť, ako tí, čo aktivujú námestia, by kričali, aby sme zachránili špeciálnu prokuratúru. Je zneužívaná politicky a je hanbou slovenskej justície. Existuje 30 rozsudkov Ústavného súdu o porušovaní ľudských práv. To by som čakal od treťotriednej diktatúry v Latinskej Amerike. Špeciálna prokuratúra je totálne zdiskreditovaná vďaka Lipšicovi.

Ak by na jej čele nebol Daniel Lipšic, rovnako expresne by ste ju chceli zrušiť?

Som za jej zrušenie. Slovensko má predsa prokuratúru. Neviem, o čom sa tu bavíme. Máme kvalitných prokurátorov v okresoch, v krajoch a aj generálneho prokurátora, ktorý nikdy nebol aktívnym politikom na čele nejakej strany. Daniel Lipšic nech sa vráti naspäť do politiky. Viedol ju tak, že tu máme 30 rozsudkov o porušovaní základných ľudských práv. Máme dokonca už 5 nálezov Európskeho dvora pre ľudské práva. To je absolútna hanba.

Koho budete podporovať za prezidenta?

Som presvedčený, že SNS by mala postaviť vlastného kandidáta. Je na ich orgánoch, koho vyberú a my ho v prvom kole podporíme. SNS nemá teraz dôvod povedať, že ideme podporiť niekoho iného. SNS by mala mať schopnosť, aj vzhľadom na to, že je to najstaršia strana na Slovensku, nájsť relevantného kandidáta vo vlastných radoch.

Mal by to byť Andrej Danko?

Ak navrhnú Andreja Danka, majú na to plné právo. A navyše je predsedom. Nie som členom SNS. Podporím toho, koho SNS nominuje.

Plánujú okrem špeciálnej prokuratúry zrušiť aj špecializovaný trestný súd?

Obe inštitúcie boli podľa definície vytvorené s cieľom pre odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupcie, organizovaného zločinu a trestných činov ústavných činiteľov. Už tieto inštitúcie Slovensko nepotrebuje?

Aké dohody a zmluvy našiel v rezorte?

Kto skutočne riadil rezort, keď bol ministrom Ján Budaj?

Niektoré rezorty avizujú, že v budúcom roku budú prepúšťať. Pristúpi k tomuto kroku aj ministerstvo životného prostredia?

Čo plánuje v budúcom roku urobiť s medveďmi a vlkmi?