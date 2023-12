Veľký vianočný podvod! Lákavé zľavy a neuveriteľné akcie: Podvodné internetové obchody majú žne

Ilustračné foto (Zdroj: ESET, Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Poznáte to. Je predvianočné obdobie, ľudia sa náhlia za nákupmi vo veľkých strediskách, no aj na internete je to poriadne rušné. Niektorí výsostne vyhľadávajú tovary s tou najnižšou cenou. Občas sú ceny dokonca až tak nízke, že sa to zdá neuveriteľné, no v niektorých prípadoch si treba dávať veľký pozor. Môže totiž ísť o jeden z podvodných eshopov, pri ktorých už niekoľko Slovákov neraz naletelo.