Šok pre zákazníkov: Obľúbený obchod zatvára svoje brány! Na nákup v ňom máte už len posledné dni

Okrem toho, že išlo o bezobalovú predajňu, fungovala aj ako knižnica vecí a ateliér, ktorý sa venuje upcyklovan. „Píše sa to ťažko a ešte ťažšie sa to žije. Ale je to tak. ZATVÁRAME obchodík. Jeho čas sa naplnil,“ informovali svojich zákazníkov prostredníctvom sociálnej siete. Stalo s atak ešte začiatkom decembra.

Predajňa fungovala šesť rokov. Toto obdobie označili za krásne, náročné, divoké a poučné. „6 rokov nasýpania, dosýpania, váženia, vrecúškovania. 6 rokov radosti, smiechu, rozhovorov, objatí aj sĺz. Vy ste boli tou silou, ktorá nám dávala nádej, vieru, radosť. Prežili sme spolu veľa. Vďaka vám sme rozširovali našu ponuku, pridávali nový tovar, vymýšľali nové veci. Zažili sme toho spolu veľa, od workshopov, tvorivých dielní, bylinkových prechádzok. Cez zbierky, swapy. Prežili sme spolu covid, karantény a online webináre,“ zaspomínali.

„Stáli ste pri nás, keď sme podporovali rodiny a deti z rómskych osád, osamelých seniorov či samoživiteľov. Mnohopočetné rodiny, ženy a deti, ktoré utekali pred vojnou. Tých, ktorých domovom sa stala ulica, či tých, ktorí boli osočovaní, zosmiešňovaní, urážaní. Boli ste to vy, koho energia, hlas a smiech sa niesol obchodíkom. Poznali sme vaše nádobky, vaše vrecúška. Delili ste sa s nami o recepty, tipy, radosti aj smútky,“ pripomenuli.

Šokovaným zákazníkom ale vliali aj trocha nádeje. „Prišiel čas, keď musí niečo skončiť, aby niečo nové mohlo začať. Zatiaľ presne ani sami nevieme čo to bude. Ale vieme, že sa ešte určite stretneme,“ uviedli. Bezobalová predajne bude fungovať ešte do 23. decembra. Kúpiť tam dostanete aj vianočné darčeky a obchod tiež avizuje zľavy.