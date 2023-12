Ušli pred krvavou vojnou: Koľko ukrajinských utečencov sa ukrýva na Slovensku? V Európe sú celé milióny!

archívne video

Prezident Zelenskyj o aktuálnej situácii a návšteve Bieleho domu (Zdroj: Facebook/Volodymyr Zelenskyj)

Podľa údajov zverejnených Eurostatom sa na území Európskej únie k októbru 2023 nachádza viac ako 4 milióny Ukrajincov. Najväčší objem utečencov sa v priebehu posledných dvoch rokov presunul do krajiny s najsilnejšou ekonomikou- Nemecka, v ktorom dnes pod dočasnou ochranou žije viac, než 1 200 000 ukrajinských utečencov. Krajinou s druhým najväčším počtom utečencov je náš severný sused Poľsko, ktorý ukrýva až 960 000 Ukrajincov, informuje portál Nexta.

Miestny obyvateľ prehľadáva trosky po ruskom vzdušnom útoku v Kyjeve. (Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky)

V pomere k obyvateľom sú Česko aj Slovensko jedny z krajín, ktoré prijali najväčšie množstvo utečencov rusko- ukrajinského konfliktu. Zatiaľ, čo v Česku k októbru 2023 žilo až 364 450 Ukrajincov, na Slovensku ukrývame 111 615 vojnových utečencov. V pomere k vlastnému obyvateľstvu sú najsilnejšími krajinami v počte prijatých utečencov aj Bulharsko (168 300), Litva (73 715), Lotyšsko (43 330) a Estónsko (35 855).

More than 4 million Ukrainians who have received temporary protection live in the EU



Germany, Poland and Czechia received the most Ukrainian refugees. pic.twitter.com/MPQjtxReir