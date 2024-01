Unikátny projekt umelcov z krajín V4 chce prebudiť empatiu k ukrajinským odídencom

(Zdroj: Repro foto YouTube/AND)

Divadelníci stavili na to, že umenie rozvíja empatiu a súcit. Snažia sa to robiť z humorom a nadhľadom, na čo je forma cirkusu a pouličného divadla ako stvorená.

„Spojili sme sa s kolegami z Česka, Poľska a Maďarska, aby sme spoločne vytvorili medzinárodnú pouličnú inscenáciu zameranú na zbližovanie miestnych občanov V4 s odídencami z Ukrajiny. ICEBREAKING je nonverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré prostredníctvom divadla rozpráva príbehy ľudí v zmiešaných komunitách. Ide nám o odkrývanie stereotypov v našich hlavách, uvedomenie si, že sme všetci rovnakí ľudia a máme si pomáhať, ak to je potrebné,“ vysvetľuje Ján Fakla, riaditeľ Ansámbla nepravidelného divadla, ktoré na projekte participuje za slovenskú stranu.

Okrem slovenského AND n.o. je partnerom projektu aj jedno z najuznávanejších profesionálnych poľských súborov Teatr KTO, české kabaretné divadlo KRVIK TOTR a maďarská skupina nového cirkusu Firebirds. Umelci spolupracujú tiež s nezávislým ukrajinským umeleckým súborom, ktorý pracuje v oblasti multimediálneho divadla WE: MEDIA THEATER. Icebreaking má 3 fázy, pričom prvá je už zrealizovaná a divadelníkom ukázala, že tento projekt má zmysel.

Oboznámili sa s osudmi a postojmi Ukrajincov

V 4 hlavných mestách krajín V4 už urobili výskum v ukrajinskej komunite spolu so sociálno-inkluzívnymi aktivitami s domácimi občanmi. Oboznámili sa s osudmi a postojmi desiatok Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí svoju situáciu vnímajú veľmi individuálne. Niektorí dokázali nájsť nový domov v novej krajine, iní sa nevedia dočkať návratu na Ukrajinu, mnohí žijú v spomienkach, ďalší sú odhodlaní všetkými prostriedkami brániť svoju vlasť. Toto všetko sa stalo súčasťou pouličnej inscenácie Human Caravana, ktorú videli návštevníci septembrového Festivalu AMPLIÓN v Banskej Štiavnici.

„Odozva bola fantastická. Snažili sme sa návštevníkov zapojiť do predstavenia, aby si napríklad vyskúšali, aké to je ísť bez všetkého dlhé dni neznámou krajinou. Naším cieľom je búrať prostredníctvom umenia predsudky a myslíme si, že naša pouličná inscenácia dokázala ľudí vtiahnuť do diania a uvedomiť si, ako sa všetci vzájomne potrebujeme. Aj preto sa tešíme na ďalšiu fázu projektu, do ktorej aktuálne vstupujeme,“ vysvetlila dramaturgička a režisérka Ansámbla nepravidelného divadla Jana Mikitková.

Druhá fáza projektu ICEBREAKING sa začína na Slovensku – v Banskej Štiavnici. Od 24. do 28. januára 2024 sa tam stretnú divadelníci zo všetkých 4 krajín a začnú skúšať novú pouličnú divadelnú inscenáciu CIRCUS CARAVANA. Súčasťou prípravy bude aj premietanie videoreportáže z výskumov od ukrajinských tvorcov v piatok 26.januára v miestnom Art Cafe.

„Takéto rezidencie potom budú aj v Prahe, Budapešti a Krakove, kde napokon hru aj odpremiérujeme. Následne s ňou plánujeme cestovať po krajinách V4 a Ukrajine. Myslíme si, že téma zbližovania ľudí, kultúr, náboženstiev je mimoriadne aktuálna a v súčasnom globalizovanom svete je najvyšší čas, aby sme sa jej riadne venovali. Naše predstavenia teda nezostanú len pri ukrajinských odídencoch. Máme tu aj ďalšie marginalizované skupiny ľudí, o ktorých treba viac hovoriť. Aj prostredníctvom umenia,“ priblížil víziu projektu do budúcna Ján Fakla.