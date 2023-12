Vláda odvolala predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví: Na čelo sa vracia Jozef Holjenčík

Jozef Holjenčík (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA - Vláda vymenovala nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Bude ním opätovne Jozef Holjenčík, ktorý úrad viedol od roku 2007 do 2017. Holjenčík bol predsedom Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu ÚRSO od mája 2007 do novembra 2012. Následne sa v roku 2012 opätovne stal predsedom ÚRSO a tiež predsedom Regulačnej rady, v ktorých pôsobil do februára 2017.