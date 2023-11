Ťažká skúška vlády a Kamenického tvrdý odkaz: Rodičovský a 13. dôchodok rozpočet nezvládne! TAKTO to bude vyzerať

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Nie je možné vyplatiť rodičovský dôchodok a zároveň aj plný 13. dôchodok, nakoľko by to rozpočet nezvládol. Vyhlásil to po rokovaní vlády na tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že sa musí nájsť konsenzus na koaličnej rade. Pre budúcoročný rozpočet budú hľadať viac zdrojov pre štát, balík opatrení by tak chceli navrhnúť v rámci jedného zákona.

„Môžem potvrdiť, že k téme rodičovského a 13. dôchodku bude ešte tento týždeň koaličná rada. Pokiaľ dôjde k dohode v rámci koalície, tak o tom budeme presne informovať," dodal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

Na vyplácaní rodičovského dôchodku trvá koaličná SNS. Tvrdí, že tento inštitút treba zachovať, pokiaľ sa nenájde iný spôsob pomoci seniorom. Strana zároveň deklaruje podporu vyplácaniu 13. dôchodku.

Tomáš počas predchádzajúceho týždňa vyhlásil, že je pripravený rokovať so SNS o riešení zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku. Ich názor, že zároveň požadujú zachovanie rodičovského dôchodku v rovnakej podobe ako doteraz, sa podľa vlastných slov dozvedel iba z ich mediálnych vyjadrení. Predtým mali s navrhnutou zmenou súhlasiť. Upozornil, že vyplatenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku bez toho, aby došlo k zmenám v rodičovskom dôchodku, by stálo navyše 440 miliónov eur.

Plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku by sa mal zaviesť budúci rok. Časť peňazí na túto zmenu by sa podľa návrhu ministra práce mala získať zmenou vyplácania rodičovského dôchodku. Po novom by bolo možné rodičom pomáhať poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu, nie z odvodov ako doteraz.

Rezort plánuje väčšie zdroje do budúcoročného rozpočtu

O návrhu rozpočtu na budúci rok bude minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) informovať až potom, ako sa na ňom dohodne vládna koalícia. Všetky opatrenia, ktoré s ním súvisia, by chcel pritom predložiť v jednom legislatívnom balíku.

„Ja to budem volať lex konsolidácia. Podobne ako pri covide sa riešili všetky tie veci naraz, tak sa budeme snažiť celý ten balík urobiť v jednom veľkom zákone, ktorý potom predložíme," avizoval po stredajšom rokovaní vlády. Pripomenul, že konsolidačné opatrenia musia prejsť vládou aj parlamentom ešte pred schválením samotného rozpočtu.

Minister potvrdil, že súčasťou týchto opatrení bude aj zavedenie dane zo sladených nápojov. O jeho príprave už rezort financií informoval skôr. Takisto bude určite súčasťou balíka bankový odvod. Na jeho konkrétnom nastavení sa ešte musia dohodnúť v rámci koalície.

„Samozrejme, ja som ekonóm a my chceme nastaviť ten bankový odvod tak, aby nebol pre banky úplne likvidačný. Čiže budeme brať na zreteľ celkové daňové zaťaženie pre banky, ale určite bankový odvod bude, to som aj avizoval, aj to dodržíme," zdôraznil Kamenický.