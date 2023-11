O odvolávaní ministra vnútra by sa mohlo hlasovať v stredu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - O odvolávaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) by poslanci Národnej rady (NR) SR mohli hlasovať v stredu (29. 11.) o 11.00 h. Termín závisí aj od počtu poslancov prihlásených do rozpravy ústne. Utorkové rokovanie NR SR by malo trvať do 19.00 h. Po zasadnutí poslaneckého grémia o tom v pléne informoval podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD).