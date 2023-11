Taraba si v diskusii servítku pred ústa nedával: Otravujete s vecami, ktoré nemáte naštudované, odkázal opozícii

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Maarty, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vládna koalícia by mala začiatkom decembra priniesť zmenu legislatívy, ktorá sa bude týkať fungovania Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) nevidí žiaden dôvod. Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková považuje za obštrukciu, že sa opozícia pri diskusii o odvolávaní ministra ešte nedostala k slovu. Dôvody na jeho koniec vo funkcii sú podľa nej jasné. Pripomenula, že sa Šutaj Eštok vyhrážal sudcovi disciplinárnym konaním.

Počas diskusie padali pomerne štipľavé slová. Ministrovi sa nepáčila kritika, že koalícia robí obštrukcie. Holečková je podľa neho „úplne dezorientovaná“ a mala by sa naučiť, ako funguje politika. „Môžete mi vyčítať moju neskúsenosť, ale písomné prihlasovanie do rozpravy nie je jasné. Je to o obštrukciách, ktoré robíte,“ trvala Holečková na svojom.

Taraba avizuje novelu k fungovaniu Úradu na ochranu oznamovateľov

V súvislosti s postavením vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, ktorí boli chránenými oznamovateľmi, mimo službu, Taraba pripomenul prípravu legislatívy. "Úrad zabetónováva vo funkciách ľudí, ktorí nemajú bezpečnostnú previerku," skonštatoval. Koalícia príde so zmenou zákona 6. decembra. "Pootvárame všetky prípady, ktoré majú udelenie takejto záruky. Bude to urobené ústavným spôsobom, nenecháme si diktovať, že budeme musieť nespôsobilé osoby, ktoré sú problémom pre zákon, držať vo funkciách," priblížil.

Opozícia podľa Tarabu navrhla odvolať ministra vnútra len preto, že nemá čo ponúknuť ľuďom, pričom nemá ani právne argumenty a otravuje ľudí s vecami, ktoré nemá naštudované. Minister podľa neho neporušil žiaden zákon. Pripomenul, že mestský súd, ktorý rozhodol, že minister porušil zákon, nie je finálny súd. "Máme pochybnosti o tom, či mal o tom rozhodnúť mestský súd," dodal s tým, že jeden súd už dal ministrovi za pravdu.

archívne video

TK Richarda Takáča a Tomáša Tarabu o novej politickej kultúre a spolupráci rezortov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Postavia SNS a KDH vlastných prezidentských kandidátov?

Taraba si myslí, že predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini bude kandidovať za prezidenta. "Skôr by nedávalo logiku, prečo by nekandidoval," povedal s tým, že Pellegrini je dnes najhorúcejší kandidát. "To, či SNS postaví vlastného kandidáta, je veľmi otvorená vec," povedal s tým, že najstaršia strana by mala postaviť vlastného národného kandidáta.

KDH podľa Holečkovej intenzívne diskutuje o postavení vlastného kandidáta na prezidenta, mohol by ním byť exminister spravodlivosti Viliam Karas alebo europoslankyňa Miriam Lexmann. "Uvedomujeme si, že by nebolo dobré pre SR, aby strany Smer a Hlas mali tri najvyššie pozície v štáte," povedala.

Holečková deklaruje, že KDH s nikým neobchoduje o podpore návrhov. Hnutie si vie predstaviť diskutovať o zmene volebného zákona, ako aj o pomoci rodinám s viacerými deťmi, jednorodičovským domácnostiam či opatrovateľskému segmentu. Taraba hovorí, že KDH na presadzovanie zákonov nepotrebuje. Dodal tiež, že poslanecký klub SNS je jednoliaty a nehrozí, že by niekto "odskočil".

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Taraba potvrdil, že SNS je za zachovanie rodičovského dôchodku, zvýrazňuje jeho význam ako nástroj medzigeneračnej solidarity. Nesúlad postojov medzi SNS a ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD) v tejto veci vysvetlil možnou odlišnou interpretáciou predchádzajúcich rozhovorov o redefinovaní dôchodkov.

Holečková mieni, že návrh na rušenie rodičovského dôchodku vyplynul z problému, ktorým sa stalo naplnenie predvolebného sľubu strany Hlas-SD o 13. dôchodku. "KDH stojí za zachovaním rodičovského dôchodku," zdôraznila. Myslí si, že ak sa našli prostriedky na zvýšenie príspevku pre dôchodcov v tomto roku, potrebné zdroje sa nájdu aj v budúcom roku. Tiež zdôraznila dôležitosť zachovania asignácie daní pre neziskové organizácie.