Bratislavčania hromžia: Kým v Košiciach poslanci dvíhanie poplatkov odmietli, v hlavnom meste majú ísť riadne hore

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages, TASR - František Iván)

Návrh z dielne košického primátora Jaroslava Polačeka na piatkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) neschválili. Z 36 prítomných poslancov boli proti zvyšovaniu 22, za hlasovalo 11 a zdržali sa traja. O zvýšení poplatku od roku 2024 rokovali v tomto roku už viackrát. Vedenie mesta chcelo aj tentoraz zvýšiť paušálny poplatok zo súčasnej sumy 45 eur na osobu ročne na 66,43 eura. Čo sa týka množstvového zberu, z aktuálnych 194,48 eura ročne plánovalo zvýšiť sumu na 265,40 eura.

archívne video

Triedenie odpadu znamená nižšie poplatky obyvateľov (Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa)

Mesto argumentovalo plánované zvyšovanie poplatku tým, že už niekoľko rokov nemá vyrovnané hospodárenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, pričom ide o zákonnú povinnosť. Výdavky v tomto roku odhaduje na 18,1 milióna eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez úpravy sadzieb bude podľa neho predstavovať stratu okolo 5,2 milióna eur. "V prípade, ak nedôjde k zvýšeniu sadzieb miestneho poplatku podľa návrhu, mesto Košice by muselo pristúpiť k zníženiu služieb nakladania s odpadmi, ktoré budú čiastočne alebo úplne pozastavené pri nezmenenom množstve odpadu," uviedlo mesto v materiáloch, o ktorých poslanci rokovali. Magistrát viackrát upozornil, že mesto je v zložitej finančnej situácii a v rozpočte na budúci rok mu chýba 42 miliónov eur.

MsZ dvakrát hlasovalo aj o návrhoch, aby bolo hlasovanie tajné. Predkladatelia to zdôvodňovali možnou "šikanou" na sociálnych sieťach tých poslancov, ktorí by boli za zvýšenie sadzby. Väčšina sa s týmito poslaneckými návrhmi nestotožnila. Poplatok za komunálny odpad sa menil aj od začiatku tohto roka. Vlani bol paušálny poplatok za odpad 36,86 eura a cena za množstevný zber pre rodinné domy bola vo výške 160,16 eura.

Bratislava sa vyšším poplatkom zrejme nevyhne

Primátor Bratislavy Matúš Vallo tvrdí, že zvýšenie dane z nehnuteľností v priemere o 35 percent a poplatku za odpad o 30 percent je nevyhnutným krokom, aby si mesto dokázalo zachovať základné štandardy údržby a služieb. O tom, či sa daň a poplatok zvýšia, rozhodnú v decembri bratislavskí mestskí poslanci. "K tomuto nepopulárnemu a ťažkému kroku sme sa so starostami odhodlali, lebo inú cestu na zachovanie služieb a kvality života už nemáme," skonštatoval Vallo.

video

Primátor Matúš Vallo po rokovaní Združenia K8 o zvyšovaní poplatkov (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zvýšenie sadzby sa bude odvíjať od lokality

Pri dani z nehnuteľností pre byty a rodinné domy sa navrhuje zvýšiť sadzba v závislosti od lokality z doterajších 0,90 - 1 euro za štvorcový meter na 1,20 - 1,35 eura za štvorcový meter. V praxi by to znamenalo, že napríklad majiteľ bytu v Dúbravke s rozlohou 50 štvorcových metrov by po úprave platil daň 60 eur ročne a nie doterajších 45 eur.

Zvyšovanie by sa však nemalo dotknúť seniorov. V súčasnosti majú ľudia nad 65 rokov a držitelia preukazu ŤZP úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 60 percent, návrh počíta s jej zvýšením na 70 percent. To znamená, že napríklad senior, ktorý platí za byt s rozlohou 100 štvorcových metrov v Starom Meste, teda v najdrahšom daňovom pásme, 40 eur, by po novom zaplatil 40,50 eura. Okrem toho sa zavádza 50-percentá úľava na stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport.

O koľko sa zvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu?

Sadzba dane z nehnuteľností sa v hlavnom meste zvyšovala naposledy v roku 2020. Jej navrhovaná zvýšená sadzba by hlavnému mestu priniesla približne 19 miliónov eur ročne, rovnakú sumu aj mestským častiam. Hoci to podľa magistrátu nepokryje celý výpadok príjmov, umožní to zachovať štandard poskytovaných služieb v meste. V prípade Bratislavy takmer polovica zo sumy pôjde na pokrytie zvýšených personálnych aj prevádzkových nákladov dopravného podniku. Príjmy budú použité aj na vykrytie zvýšeného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zvýšených platov v sociálnych zariadeniach, ako aj v školských zariadeniach a tiež zvýšeného príspevku na prevádzku materských škôl.

Návrh počíta aj so zvýšením poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorý nebol menený deväť rokov. V konkrétnych číslach bude úprava týchto poplatkov znamenať, že suma za odvoz 120-litrovej nádoby na odpad v dvojtýždňovom intervale sa zvýši zo súčasných 86 na 112 eur za rok. Samospráva aj v tomto prípade hovorí o modeli úľavy. V prípade záujmu bude možné prejsť na štvortýždňový interval odvozu odpadu. Suma sa tak zmení na 56 eur za rok.