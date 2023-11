Budeme zodpovedným partnerom v boji proti ilegálnej migrácii, vyhlásil Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Zhodli sme sa na tom, že je potrebné ochraňovať vonkajšiu hranicu (Európskej únie) a z tohto miesta chcem deklarovať, že Slovenská republika je pripravená v tomto smere pomôcť," povedal Šutaj Eštok. Dodal, že postoj Slovenska sa zhoduje s návrhom Maďarska, aby energia venovaná ochrane vnútroštátnych hraníc v schengenskom priestore bola presmerovaná na ochranu vonkajších hraníc. "Musíme tú migráciu riešiť tam, kde vzniká. Ak ju riešime na pôde Európskej únie, je neskoro," vyhlásil minister vnútra.

Situácia na hraniciach je v súčasnosti lepšia

Zároveň poukázal na tom, že krajiny, ktorých sa to týka, sa možno nezhodnú na všetkom, no je podstatné, že vedia viesť dialóg. "Verím, že iba skrz dialóg sa vieme posunúť pri hľadaní riešení, ktoré nám pomôžu pri boji s tak vážnym problémom, ako je nelegálna migrácia", povedal. Šutaj Eštok vyjadril spokojnosť, že sa s partnermi zhodli na tom, že téma migrácie migrácie je obrovskou spoločnou výzvou a problémom v rámci Európskej únie ako celku. Poukázal tiež na to, že vnútroštátne kontroly sa zavádzajú v čase krízy.

"Je to veľký výkričník pre európske spoločenstvo, že žijeme v dobe krízy a musíme nájsť spoločné riešenie na to, aby sme sa z nej dostali," vyhlásil. Slovenský minister vnútra tiež upozornil, že situácia na hraniciach je v súčasnosti aj v dôsledku počasia lepšia, no s príchodom jari sa môže opäť zhoršiť. "Som rád, že hľadáme spoločné riešenie a že na konci dňa sa prinesie do tejto celoeurópskej debaty viac pragmatizmu, aby sme mohli využívať všetky výdobytky Európskej únie ako takej a mohol sa vrátiť ten schengen, ktorý poznáme," dodal.