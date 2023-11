AKTUÁLNE Opozícia odvoláva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka!

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Aktualizované 14:49 Do rozpravy sa písomne prihlásilo 37 poslancov. Každý môže vystupovať 20 minút. Potom sa ešte môžu poslanci prihlásiť aj ústne. Slovo si zobral odvolávaný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Za svoje výroky voči rozhodnutiu súdu sa ospravedlnil a priznal, že z úst ministra vnútra také vyjadrenia zaznieť nemali. Zdôraznil však, že pri postavení policajtov mimo službu len dodržiaval zákon. Osobitne sa prihovoril šéfovi PS Michalovi Šimečkovi a opýtal sa ho, či by bol v poriadku s tým, ak by išiel jeho manželke kolega podpáliť auto kanistrom. Narážal na tak na čurillovcov, ktorí sa mali v podobnom duchu vyjadrovať o vyšetrovateľke Diane Santusovej. PS skritizoval za to, že aktivitu na jeho odvolávanie vyvinuli až po kritike médií. Pred poslancami rečnil skoro hodinu.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 13:40 Mestský súd Bratislava IV dnes zamietol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci Jána Čurillu. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Čurilla teda zostáva mimo služby. Spôsob, akým boli čurillovci postavení mimo službu, je jedným z dôvodov, prečo dnes opozícia odvoláva ministra vnútra.

Aktualizované 13:30 Za vládu v pléne v úvode vystúpil premiér Robert Fico. Opozícii odkázal, aby so slovom "pomsta" narábala veľmi opatrne. Prečítal tiež stanovisko vlády, podľa ktorej je návrh na odvolanie Šutaja Eštoka neopodstatnený.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 13:20 Poslanci si odhlasovali, že rokovať budú dnes aj po 19. hodine. Samnotné hlasovanie by potom malo byť v piatok o 10. hodine. Ako prvý si slovo zobral podpredseda parlamentu Michal Šimečka (PS), ktorý odprezentoval dôvody, pre ktoré sa rozhodli Šutaja Eštoka odvolávať. Minister vnútra, o ktorom nezávislý súd skonštatuje, že porušil zákon a on sa následne tomu súdu vyhráža, nemá podľa neho na svojom poste čo hľadať. "Máme dve nezávislé rozhodnutia súdov, podľa ktorých minister v rozpore so zákonom odstavil funkcionárov policajného zboru, Kišša a Mašina. Minister dobre vedel, že títo dvaja policajti majú status chránených oznamovateľov, čiže na to potrebuje súhlas úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti," vyhlásil Šimečka s tým, že minister o súhlas nepožiadal.

Šutaj Eštok podľa neho vedome a opakovane prekročil čiaru v súvislosti s porušením zákona. Dodal, že rezort vedie amatérsky a arogantne. Minister má podľa Šimečku právo robiť personálne výmeny, no Šutaj Eštok to nerobil profesionálne, formálne správne a s elementárnou slušnosťou.

Šutaj Eštok je podľa neho "poslušným nástrojom pomsty" voči príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry, ktorí vyšetrovali kauzy vlád Smeru-SD. Myslí si, že jeho agendou je slúžiť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). "Slovensku majú vládnuť ľudia, ktorí sa vo svojom remesle vyznajú, ktorí konajú v prospech ľudí a nie v prospech svojho pána," uzavrel.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Opozícia má dôvodov viac

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi podali poslanci z klubov Progresívne Slovensko, KDH, SaS a hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ v stredu. Z funkcie by mal podľa opozície odísť pre čistky vo vedení polície, ako aj pre porušenie zákona. Kritizujú aj opatrenia na slovensko-maďarských hraniciach, označili ich za divadlo. Šutaj Eštok podľa nich tiež porušil zákon, napríklad tak, že nekomunikoval s úradom pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti pri rozhodnutí o postavení vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, mimo služby.

"Ak si vláda do programového vyhlásenia vlády napísala, že bude dbať na to, aby vláda a inštitúcie dodržiavali zákony, tak potom veľmi neadekvátne vyznieva, keď dva nezávislé súdy rozhodnú, že minister porušil zákon," vyhlásil ešte pred schôdzou Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Upozornil, že prvé kroky Šutaja Eštoka vo funkcii týkajúce sa personálnych rozkazov boli v rozpore so zákonom. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič pripomenul, že v právnom štáte vládna moc dopraje slobodu vyšetrovateľom bez ohľadu na to, koho vyšetrujú. To sa však podľa neho v súčasnosti nedeje.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) v stredu tvrdil, že koalícia nebude pri otváraní schôdze robiť obštrukcie a bude sa konať. "Bude normálne prebiehať, bude riadna diskusia za účasti ministra a prípadne aj iných členov vlády," doplnil.