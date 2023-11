Galko sa chcel dôstojne rozlúčiť: Nastal omyl pri mene a následná výmena názorov so stránkou Zomri!

Galko si pomýlil meno, a hneď bol oheň na streche. (Zdroj: Facebook/Zomri, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - S príchodom novej vlády sa už tak trocha očakávalo, že aj v štátnych podnikoch dôjde k obmene (minimálne vo vedení). Výnimkou nie sú ani letecké opravovne v Trenčíne, kde pôsobil ako doterajší riaditeľ poslanec Ľubomír Galko. Ten sa po odchode z postu chcel dôstojne rozlúčiť s najbližšími pracovníkmi na pracovisku cez status, no stala sa nemilá vec. Galko si pomýlil meno a čo čert nechcel, všimla si to známa satirická stránka.

archívne video

Brífing koalície OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, na ktorom predstavia svoju kandidátku (Zdroj: Topky/Maarty)

Galko sa totiž v "poslednom objatí" najskôr lúčil s pani Vierkou, no o hodinu neskôr už išlo o pani Janku. Stránka Zomri sa chyby poslanca, ktorý máva a mával často šťavnaté statusy (aj keď bol mimo parlamentu), okamžite chytila, a tak k chybe pridali aj ostrý popisok.

(Zdroj: Facebook/Zomri)

Len Panna Orelánska a admini Zomri sa nemýlia, zareagoval vtipne Galko

Súčasný poslanec za klub Slovensko sa neskôr so značnou dávkou irónie označil za "paka", pričom chybu uznal, vysvetlil situáciu, no vzápätí zaútočil. "To bude tým, že som jej hovoril pani plus priezvisko. Až dnes som si to dovolil napísať osobnejšie, krstným menom," vysvetľuje Galko svoje prvotné znenie statusu. "Status som opravil po tom, ako ma upozornil jeden zamestnanec. Pani Janke som sa už ospravedlnil. Chyby nerobia len Ježiš Kristus, Panna Orleánska a admini Zomri. Ja ich robím," odkázal pod príspevkom stránky Galko.

(Zdroj: Facebook/Ľubomír Galko)