AKTUÁLNE Vo veku 85 rokov zomrel český politik Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Archívne video

Zeman-Schwarzenberg WMV

Schwarzenberg zomrel vo Viedni, píše Echo24 s odvolaním sa zdroj z prostredia politikovej rodiny. Posledné dva dni bol v kritickom stave v umelom spánku. Do nemocnice vo Viedni ho previezli v pondelok 6. novembra z Prahy. Karel Schwarzenberg (celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, knieža zo Schwarzenbergu), potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, sa narodil 10. decembra 1937 v Prahe. Po prevrate vo februári 1948 jeho rodina v decembri toho istého roku opustila bývalú Československú republiku a presťahovala sa do zahraničia. Študoval právo vo Viedni a Grazi a v Mníchove lesníctvo.

Na jeseň 1989 sa vrátil do vlasti a 10. júla 1990 bol vymenovaný za kancelára prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václava Havla. Ministrom zahraničných vecí ČR bol od januára 2007 do mája 2009 a od júla 2010 do júla 2013. Spolu s Miroslavom Kalouskom založili v júni 2009 stranu TOP 09 a na jej ustanovujúcom sneme 28. novembra 2009 sa Schwarzenberg stal jej predsedom. Neskôr bol aj členom Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. V roku 2013 kandidoval v prezidentských voľbách, v druhom kole však neuspel v súboji s víťazom - neskorším prezidentom Milošom Zemanom. Český prezident Petr Pavel 28. októbra tohto roka Schwarzenbergovi udelil vyznamenanie Rad Bieleho leva za zásluhy v oblasti politiky, pripomína Český rozhlas.