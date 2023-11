Je to DEFINITÍVNE: Koalícia podľa Fica schválila finálnu verziu Programového vyhlásenia vlády

Ficova štvrtá vláda schválila PVV. (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predseda vlády Robert Fico uviedol, že včera sa koaličným partnerom podarilo schváliť definitívnu verziu Programového vyhlásenia vlády. Prístup partnerov bol konštruktívny, ako aj piatková Koaličná rada, ktorá prijala rad zásadných rozhodnutí. "Podľa ústavy musí vláda do 30 dní od menovania predložiť národnej rade program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Opäť sme ušetrili pekných pár dní a s potešením môžem oznámiť, že vláda oficiálne schváli svoj program zajtra ráno o desiatej hodine, ihneď ho doručíme do národnej rady a tá môže rokovať už od utorka," uvádza Fico.

Ten osobne zodpovedal za zostavenie vládneho programu, ktorý nazval Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť na Slovensku. No želanie vlády zhrnul do jediného cieľa, aby, keď tejto vláde bude v roku 2027 končiť mandát sme jednoznačne vedeli skonštatovať, že sa máme lepšie ako v roku 2023.

archívne video

Pracovné stretnutie predsedu vlády SR Róberta Fica a návšteva rezortu Ministerstva zdravotníctva SR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

No na to, že parlament ešte ani nebolo požiadaný o podporu, tempo činnosti vlády je slušné. Premiér mal s novými ministrami prvé pracovné stretnutia, vláda navštívila regióny v Prešovskom kraji postihnutých zemetrasením a prijala finančnú kompenzáciu, do roku 2024 budú mať seniori plnohodnotný 13. dôchodok a tieto Vianoce dostanú malý príspevok 150 eur. Ukázala, že Ukrajine nebude Slovensko doručovať zbrane a muníciu zo štátnych vojenských zásob, minister vnútra začal robiť poriadok s čurilovcami a hamranovcami.

Tieto médiá nikdy nepovažovali Matoviča alebo Sulíka za politikov

Napriek tomuto menovanému opäť nastupuje mediálna soldateska, čiže skupina médií, kde kľúčovú úlohu zohrávajú TV Markíza, Denník SME, Denník N a portál Aktuality,. No potvrdzuje sa, že aj iné médiá, ktoré sa od momentu vyhlásenia výsledkov volieb rozhodli pokračovať v boji proti SMERu. "Tieto médiá nikdy nepovažovali Matoviča alebo Sulíka za politikov. Aj v roku 2020 ich iba použili ako nástroje, lebo tieto médiá sa už dávno rozhodli robiť namiesto žurnalistiky politiku, samozrejme bez akejkoľvek politickej zodpovednosti," priblížil Robert Fico.

Podľa jeho slov spomenuté médiá najskôr večer v elektronickej podobe, na obrazovkách a druhý deň v tlačenej podobe Šimečku "pokefujú", že nič nerobí a označia mu ciele novej vlády, na ktoré má cez deň zaútočiť. O pár hodín na to už opakuje na tlačových besedách pokyny médií. Opozícia sa dostala do totálne ponižujúcej polohy vo vzťahu k médiám.

Vstúpili do politického ringu a šíria ďalšie absurdnosti

No toto nebude stačiť na novú vládu a tak vstúpili do politického ringu a šíria ďalšie absurdnosti. "Zoberiem si napríklad televíziu Markíza. Vieme, s kým máme do činenia, najmä so skupinou odutých a nafúkaných redaktorov a moderátorov, ktorí sa nevedia vopchať do kože a ktorí nemajú problém označiť tisíce ľudí protestujúcich pred Prezidentským palácom za dezolátov. Televízia Markíza vidí, že na splnenie jej politických cieľov nebude postačovať ani zaspatý Šimečka, ani Sulík, tak si vyhrnuli rukávy a začali páliť od boku. Najskôr som to bral ako fór, keď hneď na prvej vláde, na ktorej sme riešili nevyhnutné personálne otázky po mne vybľakoval redaktor Markízy, prečo sme ešte neschválili bonifikáciu na vysokých hypotekárnych úveroch, ktorú sme naozaj pred voľbami prisľúbili. Chcel som veriť, že ide o redaktora Markízy, ktorému tak isto kvôli vyšším mesačným splátkam horí pod zadkom. Ale keďže ide o známu tvár živočíšneho druhu rýpavičník obyčajný, túto okolnosť som okamžite vypustil z hlavy. Potichu som si povedal, ty hlupák, do programu vlády bol zaradený bod, ktorý ukladal ministrovi financií predložiť varianty postupu pri pomoci ľuďom s hypotekárnymi úvermi. A minister naozaj predložil postup, čo ideme robiť a ja som hneď v deň schválenia tohto postupu na vláde verejne spolu s Robertom Kaliňákom informoval cez príspevok na mojom facebooku. Ten istý večer televízia Markíza v spravodajstve oznamuje, že žiadna bonifikácia nebude, hoci sme niekoľko hodín pred tým veľmi jasne o nej hovorili," konštatuje predseda vlády.

Dnes je navyše diskusná relácia, do ktorej Robert Fico viac nevstúpi, no televízia vysiela upútavku na reláciu, v ktorej spochybňuje dvojtýždňovú vládu v súvislosti s plnením sľubov a ako príklad opäť vyťahuje hypotekárne úvery. Hoci pred voľbami masívne informovala, že bonifikácia nie je potrebná. Markíza teraz založila svoju politickú činnosť voči SMERu, že do dvoch týždňov nezaviedol bonifikáciu, že im chýba, hoci ju považujú za nepotrebnú.

"Považujem televíziu Markíza, Denník N, SME a Aktuality za nepriateľské médiá a v tomto duchu vydám pokyny na úrade vlády. Pozrieme sa na tých viac ako 26 miliónov eur, ktoré Markíza dostala za predchádzajúcej vlády a minimálne ministrom za stranu SMER– slovenská sociálna demokracia dám pokyn, ako majú finančne pristupovať k tejto televízii v nasledujúcom období. A samozrejme sa pozrieme na monopolné správanie sa Markízy na mediálnom trhu, ktoré dnes televízia predvádza v plne nahote," uzavrel Fico.