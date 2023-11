Potenciál na konflikt v koalícii? Ak sa vraj nedohodnú, SNS postaví vlastného kandidáta na prezidenta, odkazuje Danko

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - V blížiacich sa prezidentských voľbách sa buď vládna koalícia dohodne na spoločnom kandidátovi, alebo postaví SNS vlastného. Uviedol to predseda národniarov Andrej Danko koncom týždňa pre TASR.TV. Myslí si, že hlavu štátu by mala voliť Národná rada (NR) SR, otvoriť by chcel otázku zmeny Ústavy SR. Hlas-SD už však podľa jeho slov avizoval, že by zmenu nepodporil.