Ostrá debata, akú diváci nečakali: Šimečka a Danko po sebe vybehli, zasiahnuť musela až samotná réžia!

BRATISLAVA - Debata, ktorá sa vymkla spod kontroly. Réžia a moderátorka Marta Jančkárová mali čo robiť. Reč je o poslednej nedeľnej debate vo verejnoprávnej televízii, kde sa proti sebe posadili predseda SNS Andrej Danko a šéf PS Michal Šimečka. Tento debatný kokteil sme už tento týždeň mali možnosť vidieť, no tentokrát sa vymkol spod kontroly tak, že musela zasahovať samotná zvuková réžia. Čo sa vlastne stalo?

Išlo o politickú diskusiu O 5 minút 12, ktorú pravidelne každú nedeľu ponúka verejnoprávna RTVS divákom. Danko na úvod dodal, že je spokojný so znením programového vyhlásenia vlády, ktoré sa bude riešiť už začiatkom týždňa. "Je komplexné a nie je konfrontačné," dodal. "Podarilo sa nám vyhnúť vzájomným animozitám, ktoré by mohli vzniknúť z jeho výkladu," povedal Danko, ktorý verí, že sa dokument podarí schváliť. Táto debata sa však o pár minút dostala do kulminačného bodu.

Prišiel na rad Šimečkov otec a "sorošovské nadácie"

"Váš otec si ako profesionálny novinár viackrát o nás obtieral ústa. Prosím vás. Čo je na tom slušné?" povedal Šimečkovi Danko v istej chvíli, pričom prekrikovanie sa dostalo až do takej úrovne, že situáciu musela hasiť zvuková réžia, ktorá obom stlmila mikrofóny. "Čo mám ja so Sorošom? Aká Sorošova nadácia? O čom to hovoríte?" spýtal sa Šimečka po tom, ako ho Danko obvinil z napojenia na "sorošovské nadácie", pričom spomínal aj známeho otca opozičného lídra.

Danko negatívne komentoval stav štúdia aj stav RTVS ako takej

Prišiel však rad aj na tému spájania RTVS. Danko sa okrem iného v istej časti relácie v priamom prenose pýtal štábu a kameramanov, či majú dostatočne vysoké platy a negatívne okomentoval aj stav budovy a samotného štúdia, v ktorom sa diskusia odohrávala. "Pozrite sa ako to tu vyzerá. Celú RTVS nacucávajú. Tu sa nedá natočiť nič, ani silvestrovský program nevedia urobiť. (..) Pozrite sa ako to tu vyzerá, veď vám to spadne o chvíľu na hlavu," komentoval priamo vo vysielaní šéf SNS.

"Pán Danko, to čo robí iné médium sa nedá spájať s tým, čo sa deje tu," skočila už do reči Dankovi aj samotná moderátorka Jančkárová, pričom v pozadí Danko Šimečku viackrát označil za zahraničného agenta. "Nehanbíte sa pán Šimečka. Máte tam tých napojených novinárov z Denníka N. Akým právom sa na divadlo P. O. Hviezdoslava vešali ružové a dúhové veci? Choďte do toho divadla a uvidíte, ako na nás bude nadávať tá skupina ľudí s tým motákom Leškom..." povedal Danko Šimečkovi.

"Je nedôstojné, aby predseda členskej strany vládnej koalície, kde sme mali diskutovať o výzvach, tak celú reláciu nevie nič iné rozprávať, len obviňovať mňa, môjho otca alebo nejaké médium z nejakého sprisahania. Uvedomte si, že už máte zodpovednosť a nemôžete stále fňukať, keď vás niekto kritizuje," opätoval Dankovi líder PS