Bonifikácia hypoték má pomáhať cielene, tvrdí Andrej Danko: Šimečka kritizoval Fica, TIETO problémy využil v kampani

(Zdroj: koláž TASR/Jakub Kotian, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Riešením vysokých hypoték je ich bonifikácia, pri ktorej je však potrebné rozlišovať, komu by mal štát pri náraste úrokových sadzieb pomôcť. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to uviedol predseda strany SNS Andrej Danko. Jeho oponent Michal Šimečka (PS) kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že problém s hypotékami využil v predvolebnej kampani, no v súčasnosti navrhuje iné riešenie.