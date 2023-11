Progresívne Slovensko chce odvolávať Šutaja Eštoka hneď, ako vláda získa dôveru v parlamente

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Len čo vláda ako celok získa v Národnej rade (NR) SR dôveru, opozičné Progresívne Slovensko (PS) je pripravené okamžite podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Avizuje to predseda PS Michal Šimečka. Zámer podporujú aj SaS a hnutie Slovensko.

KDH si myslí, že ohlasovať odvolávanie ministra vnútra v čase, keď vláda ešte nemá dôveru, nie je prejavom novej politickej kultúry, no keď príde do NR SR návrh na jeho odvolanie, budú poslanci hnutia hlasovať za. "Minister vnútra ešte ani nezískal dôveru parlamentu a už ukázal, že si ju nezaslúži. O vyslovenie nedôvery preto požiadame hneď, ako to bude možné," skonštatoval šéf PS na pondelkovej tlačovej konferencii.

Archívne video:

Michal Šimečka o aktuálnej situácii vo vláde a výboroch (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Vláda podľa Šimečku nemôže čakať, že jej bude PS dávať na prácu symbolických 100 dní, keď za prvých desať dní ukázala, aký má vzťah k spravodlivosti v krajine. Najväčšie zlyhania podľa neho prišli v oblasti vnútra. Príkladom sú drahé manévre na hraniciach s nulovým výsledkom.skonštatoval.

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)



Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) súhlasí, že ide o neštandardný postup, no vláda podľa nej robí prešľapy ešte predtým, ako jej je vyslovená dôvera. "Z prvých krokov ministra vnútra sme vážne znepokojení a preto, keď príde do parlamentu návrh na jeho odvolanie, budeme hlasovať za," skonštatovala predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Dodala, že KDH chce do slovenskej politiky priniesť novú politickú kultúru. "Myslíme si, že jej prejavom nie je ohlasovať odvolávanie ministra vnútra v čase, keď vláda ešte nemá dôveru," vyhlásila.

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Opozícia kritizuje ministra vnútra napríklad za to, že rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Šutaj Eštok sa odvolal na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. Právny zástupca policajtov Peter Kubina označil rozkaz ministra za neplatný. Podotkol, že takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas úradu, ktorý udelený nebol. Minister trvá na tom, že zákon neporušil.