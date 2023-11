Návrh rozpočtu má ministerstvo financií predstaviť po schválení programového vyhlásenia

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Po tom, ako bude schválené programové vyhlásenie novej vlády, ministerstvo financií by malo predstaviť návrh rozpočtu na budúci rok koaličným partnerom aj Európskej komisii (EK). Snaha bude schváliť ho ešte do konca roka, aby sa predišlo rozpočtovému provizóriu. Rezort financií na budúci rok pripravuje tiež vyššie zdanenie ziskov bánk. Už tento týždeň v stredu (8.11.) má predložiť vláde aj návrh bonifikácie vysokých úrokov pri hypotékach. Po prvej návšteve rezortu financií pod vedením nového ministra Ladislava Kamenického to uviedol premiér Robert Fico (obidvaja Smer-SD).