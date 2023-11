Riešenie hypoték nás môže stáť stovky miliónov eur: Robert Fico problém nafukuje, tvrdí Štefan Kišš

Štefan Kišš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Bonifikácia aj 1 % výšky hypotekárneho úveru by podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) stála štát cez 400 miliónov eur ročne. Je to zhruba cena jednej stredne veľkej nemocnice. Upozornil na to opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Kišš (PS).