Danko to už nevydržal a dupol si nohou: Ministri Hlasu nemôžu očakávať, že im toto prejde, šéf SNS nešetril ani Fica

BRATISLAVA - Predseda Andrej Danko je síce šéfom najmenšej koaličnej strany SNS, no aj tak mu prekáža spôsob, akým niektorí ministri pristupujú k svojej agende. No neboli to len ministri, ktorí zožali kritiku. Jeho nespokojnosť smeruje aj na samotného šéfa koalície, pričom mu nesedí štýl vedenia politiky s tým, ako sa hlasovalo v Bruseli. Šéf národniarov si preto takto dupol nohou.

Danko svoje stanoviská prezentoval v rozhovore pre Hospodárske noviny. Má totiž aj iné plány, ako svoju politickú kariéru okoreniť. Tie sa spájajú aj s blížiacimi sa eurovoľbami, ktoré vyberú nových predstaviteľov do Bruselu. "Určite áno, potiahnem kandidátku a následne sa rozhodnem, čo so získaným mandátom, ak sa nám to podarí," povedal Danko o eurovoľbách, ktoré by mohol viesť na kandidátke. Plány o účasti v eurovoľbách za SNS pritom už skôr vyriekla aj exposlankyňa Romana Tabák.

Rozhodnutie, ktoré môže všetko zmeniť

Dankovo rozhodnutie však padne až na základe politickej situácie. Ak by sa však rozhodol presedlať do europarlamentu, jeho miesto v parlamente by logicky musel obsadiť ďalší náhradník z kandidátky SNS. Nateraz nie je isté, či by tak stabilizoval koaličný klub alebo by to spôsobilo presne opačný efekt. Keďže ide o krehkú koalíciu 79 poslancov, je v hre aj možná stabilizácia koalície ako takej.

Prekážajú mu akcie kolegov z koalície

Danko sa navyše v rozhovore dotkol aj kolegov. Jeho skorá kritika koalície pramení aj z toho, že už od začiatku sleduje ministrov Hlasu-SD Zuzanu Dolinkovú a Tomáša Druckera. Kým pri prvej menovanej mu prekáža agenda povinného očkovania, ktorá sa v týchto dňoch rozbehla na stránke ministerstva zdravotníctva na sociálnej sieti, pri Druckerovi mu zas nesedí to, že vraj nemá problém s "mimovládkami na školách". "Ak Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a Drucker o tom, že mimovládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať," povzdychol si Danko, ktorý neobišiel ani predsedu Smeru Roberta Fica, ktorý podľa jeho názoru v prípade vojenskej pomoci Ukrajine hlasoval v rozpore s tým, čo predtým hlásal.