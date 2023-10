Vláda bude pravidelne rokovať v regiónoch: Prvýkrát už v tomto roku, povedal Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD) by sa mal v nasledujúcich mesiacoch vrátiť k zasadnutiam v regiónoch. Výjazdové rokovania vlády by sa mali opakovať v rozpätí šiestich až ôsmich týždňov. Pokiaľ bude schválené programové vyhlásenie vlády v nastavenom termíne okolo polovice novembra, prvé výjazdové zasadnutie by sa mohlo uskutočniť už v tomto roku, uviedol v utorok po návšteve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR premiér.