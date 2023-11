K regiónom sa budeme správať proklientsky: Korekcie sú posledným riešením, tvrdí Richard Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video

Richard Raši o (ne)čerpaní eurofondov: Slovensko premárnilo 100 miliónov eur (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ak odbor, ktorý má na starosti kontrolu, zistí nedostatky, žiadateľa najskôr osloví, namiesto toho, aby okamžite udeľoval korekcie. Spoločne sa potom budú hľadať také riešenia, ktorých výsledkom budú nižšie korekcie," konštatoval Raši.Po stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrejom Lunterom reagoval, že aj v prípade korekcií, ktoré viacerým žiadateľom z BBSK udelilo bývalé vedenie MIRRI, sa dohodnú na prijateľnejšom riešení.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister zároveň avizoval tzv. eurofondovú revolúciu v praxi, a teda snahu rezortu presunúť čo najviac eurofondov do kompetencií miest, obcí a krajov."Byrokracia bude len do tej miery, do akej je nevyhnutná. Dôležité je kontrolovať napríklad rizikové projekty, prípadne robiť náhodné kontroly, ale nie kontrolovať celý proces. Čerpanie eurofondov u nás vyzerá tak, že máte síce všetky potrebné dokumenty, ale nemáte projekt. Pripravujeme tiež veľkú zmenu vo verejnom obstarávaní, pretože súčasný zákon je pre prijímateľov nočnou morou. Predložíme preto návrh zákona s takými podmienkami, aké fungujú v celej Európe," zdôraznil Raši.

Podľa predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD) po tri a pol roku, keď bola samospráva pre vládu nepriateľom, stane sa opäť jej rovnocenným partnerom."Vďaka nim tento štát prežil aj ťažké krízy, ktoré ho postihli. Viac ako 70 percent všetkých životných situácií, s ktorými sa človek počas života stretne, zabezpečuje práve samospráva, nie štát," uviedol Pellegrini počas svojho prvého výjazdu vo funkcii šéfa parlamentu v Banskej Bystrici.