Anticeny architektúry sú známe: Odborníci zniesli pod čiernu zem Pasienky aj Kollárovu sochu

Anticena Brutus poukazuje na podpriemerný, neinovatívny a neekologický počin v architektúre. Verejnosť môže počas roka nominovať počiny v architektúre, ktoré si podľa nej zaslúžia túto cenu. Minulý rok sa absolútnym Brutusom stalo zbúranie Domu odborov, známeho ako Istropolis v Bratislave. Aj keď tento rok absolútny Brutus putoval do Trenčína, Trenčianskych Teplíc a Ružomberka, anticeny si vyslúžili aj stavby v hlavnom meste. Avšak, v inej kategórii, a to "Dilemy a estetiky".

Tento rok sa absolútnym Brutusom stalo zbúranie Národnej kultúrnej pamiatky haly Merina v Trenčíne, a to doslova za bieleho dňa, zastavenie vyvlastňovacieho konania liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach či ružomberská plaváreň, kde samospráva chcela ušetriť na rekonštrukcii a napriek súťaži uprednostnila nekvalitný návrh. Ten však nakoniec bol oveľa drahší, ako ten pôvodný víťaz súťaže. Až štyri zo siedmich architektonických počinov pochádzajú z Bratislavy. O ktoré ide a prečo?

Gorazd, Cyril a Metod na Hrade

Súsošie vierozvestcov v areáli Bratislavského hradu dal osadiť krátko pred voľbami dosluhujúci predseda parlamentu Boris Kollár. Usporiadatelia anticeny vyčítajú, že sa tak udialo bez diskusie s odbornom verejnosťou. "Udialo sa tak opäť bez odbornej diskusie a narýchlo pod rúškom zmyslených výročí, akoby sa písal rok 1973. Ani výhovorka, že dielo je darom Konferencie biskupov Slovenska, nemení fakt, že na dielo sa použili verejné zdroje, či už z príspevku cirkvám alebo príspevku NRSR na osadenie diela. Takto vážne témy a obzvlášť vážne umiestnenie diela musia byť vždy predmetom súťaže návrhov. Bodka," napísali usporiadatelia anticeny na svojej stránke.

Octahedral Body pred Eurovea 2

Ďalšiu cenu si odnieslo dielo Viktora Freša Octahedral Body pred novopostaveným obchodným centrom Eurovea 2. "Prax ukázala, že niekedy ani komisie a umelci zvučných mien nespravia dieru do sveta. Tá naša BRUTUS komisia napríklad nepochopila (samo)adoráciu nového prírastku na nábreží Dunaja pri objekte Eurovea 2," napísala komisia. Priznávajú však, že sa im páči farebnosť diela, ktoré sa odvoláva na farby loga obchodného centra.

Rekonštrukcia Divadla Aréna

Divadlo Aréna na Tyršovom nábreží v Petržalke patrí medzi najstaršie v hlavnom meste. V súčasnosti je jeho zriaďovateľom Bratislavský samosprávny kraj, ktorý sa rozhodol budovu zrekonštruovať. Usporiadatelia anticeny však bratislavskej župe vyčítajú, že sa tak stalo bez verejnej súťaže. "Prečo takto významná stavba prebieha obnovou, ktorej podoba nevzišla z verejnej architektonickej súťaže? To je otázka na jej zriaďovateľa, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj. Niet divu, že toto dielo ešte pred ukončením prác vzbudzuje viac otázok ako údivu. Zdá sa, že sledujeme ďalšiu nevyužitú šancu priniesť do slovenskej kultúry a architektúry hodnoty, ktoré nás budú reprezentovať hoc aj za 200 rokov."

Podľa BSK bude zrekonštruované divadlo najmodernejšie na Slovensku. „Ide o najväčší investičný projekt župy v oblasti kultúry. Nielen, že zrenovujeme národnú kultúrnu pamiatku, ale do vnútra nainštalujeme modernú divadelnú techniku. Z divadla chceme vytvoriť dominantu Tyršovho nábrežia, ktorého areál oživíme a otvoríme ho aj mimo času vyčleneného na predstavenia,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Rekonštrukcia športovej haly Pasienky

Posledná z anticien Bratislave patrí obnove športovej haly Pasienky. Športová hala bola kedysi svetovým unikátom, no podpísal sa na nej zub času. Okrem toho sa do povedomia verejnosti v posledných rokoch zapísala najmä kvôli množstvu reklamných plôch. Kompetentní sa rozhodli športovú halu zrekonštruovať a zatepliť, no už ani zďaleka nevyzerá tak, ako kedysi, keď ju obdivoval celý svet. "Fetiš zateplenia za každú cenu prináša aj v roku 2023 veľké obete. Športová hala na Pasienkoch z roku 1958 bola svetovým unikátom, jednou z troch širokorozponových lanových konštrukcií, riešených formou hypebolického paraboloidu v bývalom Československu a prvou na svete, ktorá priamo odkazovala na svoju formálnu predlohu od architekta Macieja Nowického z mesta Raleigh v Severnej Karolíne z roku 1952. Dnes máme “fancy šmenci” sivú vec, opuchnutý dom, ktorý stratil všetko cenné čím bol - ľahkým športovým pavilónom, ktorý budil zaslúžený obdiv," konštatujú hodnotitelia.

Anticena aj v Starej Ľubovni, Košiciach či v Brusne plus bonus

Medzi ďalšie "ocenené" stavby patria rekonštrukcia budovy Okresného úradu v Starej Ľubovni, prístup mesta Košice k mitigačným opatreniam v parku Braniskova - Kuzmányho a Caracallove kúpele v Brusne. Bonusové ocenenie získali voľby do NRSR 2023. "Lebo ich výsledok vzniká na pôdorysoch rokmi pestovaného nevkusu, antitalentu a absencie vízie, čím sa prispieva k spoločenskému či ekologickému úpadku našej spoločnosti," uzavreli.