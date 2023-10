Ódorova stovečka nebude príjemná: Musíme zvýšiť daň z nehnuteľností! Majiteľom domov a bytov hrozia výrazné straty

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pokiaľ chce Slovenská republika zvládnuť najbližšie roky bez toho, aby sme sa vydali gréckou cestou, musíme sa pripraviť na uťahovanie opaskov. Poverený premiér Ódor so svojím kabinetom pred pár týždňami pripravil takmer sto opatrení, ktoré by mali našu krajinu pred ekonomickým peklom zachrániť. Jedným z návrhov je aj zmena zdaňovania nehnuteľností. V hre je niekoľko možností.

archívne video

Premiér Ľudovít Ódor predstavil balík opatrení reagujúce na migračnú situáciu na Slovensku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bremeno záchrany verejných financií je odteraz v rukách nového premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ako informuje portál Plus jeden deň, opatrenie je možné cieliť na bohatšie vrstvy obyvateľstva a zvyšovať tak solidárnosť daňového systému bez toho, aby sme trestali aktivitu. Nezávislé inštitúcie sa taktiež prikláňajú k zvýšeniu dane z majetku. Zástancom tohto kroku je napríklad Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Medzinárodný menový fond. Pokiaľ sa bližšie pozrieme na pomer úrovne zdaňovania voči národnému príjmu, Slovensko sa razom ocitá na chvoste Európskej únie, uviedol rezort financií na sociálnej sieti.

(Zdroj: Getty Images)

„Máme potenciál zvýšiť dane z nehnuteľnosti až o troj- až štvortnásobok, čo by do štátneho rozpočtu prinieslo viac ako miliardu eur,“ uvádza rezort. Tento krok by mohol byť jeden zo zásadných, čo do zvyšovania príjmov do štátneho rozpočtu.

Ministerstvo financií vníma aj strach obyvateľov, rozhodli sa preto predom upokojiť vášne. „To však neznamená nastaviť zdaňovanie tak, aby ohrozilo životnú úroveň na Slovensku. Opatrenie je možné cieliť na bohatšie vrstvy obyvateľstva a zvyšovať tak solidárnosť daňového systému bez toho, aby sme trestali aktivitu,“ priblížil rezort.

Musíme šetriť! Okresanie výdavkov by malo byť hlavnou prioritou

Navrhované riešenie by tak malo byť rozložené na obdobie troch rokov, počas ktorých by sa mali zavádzať jednotlivé ochranné opatrenia. Tie by sa mali týkať, ako zvýšenia príjmov, tak aj zníženia výdavkov našich spoločných peňazí. Ódorov kabinet tak napríklad budúcej vláde do ďalšieho roka odporúča skresanie výdavkov viac, ako zvyšovanie príjmov (napríklad z daňového zaťaženia).

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Avšak stále platí, že finálny mix opatrení je na novej vláde. Či už však so zvyšovaním dane z nehnuteľnosti niekto súhlasí alebo nie, tak by mal operovať s relevantnými a transparentne porovnateľnými údajmi pri svojom rozhodovaní," uzavrel rezort.