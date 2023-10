Štátny dlh zachráni Ódorova stovečka: Vyššie dane či rušenie sociálnych balíčkov! Konsolidácia našich peňazí bude tvrdá

(Zdroj: TASR/ Martin Baumann, Topky/ Kristián Korem)

Konsolidačný balík so stovkou opatrení za viac ako 9 miliárd eur predstavil poverený premiér Ľudovít Ódor len pár dní po voľbách. Súčasťou balíka, z ktorého si bude môcť budúca vláda vyskladať konsolidačné opatrenia podľa vlastnej vôle, je napríklad zvýšenie DPH z aktuálnych 20% na 22%, tento krok by mal byť jedným z najefektívnejších riešení.

Konsolidačné návrhy sa však týkajú aj iných oblastí. Mimo iného navrhli zníženie niektorých sociálnych dávok, znovuzavedenie koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávnu televíziu či dokonca už spomínané vyššie zdanenie alkoholu.

Podľa Ódora tak v najbližších troch rokoch musíme ušetriť aspoň 5,0% nášho HDP na to, aby sme dokázali zachrániť dnes stále stúpajúci štátny dlh. Divákov aj novinárov tak zaskočila pomôcka vyskladaná z lega, ktorou chcel Ódor znázorniť výšku financií, ktoré musíme spoločne ušetriť. Dodal, že pokiaľ majú byť opatrenia efektívne, so šetrením by sme mali začať už budúci rok. V opačnom prípade nám hrozí nárast štátneho dlhu z dnešných 60% na 70% len za tri roky. O tom, aké návrhy Ódorova vláda predstavila a aký účinok by mali na konsolidáciu verejných zdrojov, sa môžete presvedčiť sami na piatich stranách prehľadnej tabuľky riešení.