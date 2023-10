Systémy na sledovanie dochádzky zaviedlo 28 % firiem

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Okrem spomenutých nástrojov zaviedlo 24 % firiem zamestnanecký portál a 21 % uprednostnilo e-learningové a vzdelávacie platformy. Zamestnanci potvrdili v 32 %, že v práci najviac používajú systémy na sledovanie pracovného času a dochádzky. Zamestnanecký portál a e-learningové a vzdelávacie platformy používa 16 % respondentov.

Archívne video:

SIEA bude spolupracovať s krajmi pri zabezpečovaní odborných kapacít (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

"Uvedené digitálne nástroje presne odrážajú dopyty HR oddelení na rozšírenie systémov. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že dochádzkové systémy slúžia na kontrolu, zamestnanci HR oddelení vedia, že vo veľkej miere im zjednodušujú a urýchľujú spracovanie miezd," uviedol riaditeľ VEMA SR zo spoločnosti Seyfor Peter Vilem.

Pozitívne hodnotenia

Digitálne systémy pozitívne hodnotili v prieskume aj zamestnanci. Administráciu miezd a benefitov, ktoré firma implementovala na báze technológií, vníma 41 % pracovníkov pozitívne. Naopak, 23 % zamestnancov sa vyjadrilo, že HR oddelenia sa najhoršie starajú o programy pre mentálne a fyzické zdravie. Druhou najhoršie spravovanou oblasťou sú podľa 21 % pracujúcich zamestnanecké vzťahy a kultúra.

V najhoršie hodnotených oblastiach sa podľa Vilema vytvárajú technologické a softvérové riešenia zložitejšie. "Súvisí to najmä so skutočnosťou, že každá spoločnosť je iná a má inú štruktúru zamestnancov. To, čo bude platiť na programátorov, nebude platiť na obchodníkov a podobne. Ešte oveľa ťažšie je to potom aplikovať vo výrobných a logistických firmách," dodal Vilem.