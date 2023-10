AKTUÁLNE Smer-SD má zoznam ministrov hotový: Fico prišiel osobne do paláca! Čaká sa, čo urobí prezidentka

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA – Smer-SD odklepol nominácie na svojich ministrov. Dopoludnia sme sa dozvedeli, koho si vybrali do dôležitých funkcií v strane Hlas-SD a SNS. Otáznik zostával nad víťaznou stranou. Tá sa v čase, keď jej koaliční partneri oznamovali konkrétne mená, ešte len chystala celú vec prediskutovať v centrále.

Richard Takáč po stretnutí strany hovorí o tom, ako budú informovať prezidentku o nominantoch (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktualizované 15:50 Robert Fico popoludní dorazil do Prezidentksého paláca. Upozornil na to denník Sme, ktorý zverejnil aj video. Stretnutie potrvdila aj prezidentská kacelária. "Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes popoludní stretla v Prezidentskom paláci s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, ktorý jej odovzdal zoznam kandidátov na členov novej vlády," uviedol jej hovorca Martin Strižinec. "Prezidentka sa s nomináciami oboznámi a následne bude informovať o svojom ďalšom postupe," dodal.

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predsedníctvo strany Smer-SD sa stretlo na Súmračnej dnes na pravé poludnie a splnilo to, čo si naplánovalo - zoznam nominantov na členov vlády majú hotový a schválený. To, kto v ňom figuruje, však zostáva pre verejnosť stále tajomstvom. „Budeme vás informovať až potom, keď sa o tomto všetkom dozvie pani prezidentka,“ uviedol Richard Takáč. Podľa jeho slov by mal Robert Fico zoznam nominantov predložiť Zuzane Čaputovej osobne. „Komunikujú s kanceláriou, ale presný termín a čas neviem povedať,“ povedal. K menám sa, rovnako ako ďalší smeráci, vyjadrovať nechcel. Dnes sme sa zatiaľ oficálne dozvedeli mená nominantov strany Hlas-SD a SNS.

Robert Kaliňák po stretnutí strany odpovedá na otázky nominácie na post ministra (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nominanti strany Hlas-SD:

Ministerstvo vnútra SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD): Matúš Šutaj Eštok

Ministerstvo hospodárstva SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD): Denisa Saková

Ministerstvo zdravotníctva SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD): Zuzana Dolinková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1x štátny tajomník za stranu Hlas-SD, 1x štátny tajomník za SNS): Erik Tomáš

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (1x štátny tajomník za stranu Hlas-SD, 1x štátny tajomník za SNS): Tomáš Drucker

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (2x štátny tajomník za stranu Hlas-SD): Richard Raši

Podpredseda vlády SR pre plán Obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov: Peter Kmec

Predseda Národnej rady SR: Peter Pellegrini

Nominanti Slovenskej národnej strany