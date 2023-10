MIMORIADNE Fico potvrdil mená svojich ministrov! Reakcia na Huliaka aj rokovania s prezidentkou

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA – Fico prelomil mlčanie, vyjadril sa k Huliakovi a potvrdil mená svojich ministrov. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes pri zostavovaní novej vlády zamiešala karty. Odmietla totiž vymenovať nominantka SNS Rudolfa Huliaka do funkcie ministra životného prostredia. Národniari si však za svojim kandidátom stoja. Čakalo sa na to, ako sa k veci postaví dezignovaný premiér Robert Fico. Ten to zhrnul do dvoch videí na sociálnej sieti.