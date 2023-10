Najhoršie reklamy na Slovensku: Nechutné, do akých pozícií dávajú ženy! Vyberte najväčší sexizmus aj vy

(Zdroj: sexistickykix.sk)

BRATISLAVA – Čo je veľa, to je veľa. Tvorcovia reklám to občas „prepísknu“ a pustia von niečo, čo niektorých ľudí viac znechutí od toho siahnuť po danom výrobku či službe, ako si ho zakúpiť. Sexistické reklamy aj tento rok zaplavili slovenský priestor a vy môžete vybrať tú, ktorá bola podľa vás najviac cez čiaru. Ponuka je pritom pestrá.

Do šiesteho ročníka anticeny vyzbierala iniciatíva Sexistický kix 102 reklám so sexistickými prvkami. Hlasovať o nich môžete na webovej stránke. Okrem anticeny, o ktorej rozhodne hlasovanie verejnosti, bude iniciatíva udeľovať aj anticenu odbornej poroty zloženej z expertiek a expertov v oblasti rodovej rovnosti a marketingu. Zároveň vyberie aj pozitívne ocenenie pod názvom Kumšt bez sexizmu a venuje ho zadávateľovi, ktorého reklama bude príkladom rodovo nestereotypnej reklamy. Rozhodovať môžete do 12. novembra. Výsledky sa následne dozvieme 22. novembra.

Medzi nomináciami je napríklad príspevok ministerstva dopravy či ministerstva práce. Nájde sa tu však aj reklama na ekologické utierky do kuchyne, ktorá sa snaží osloviť iba ženy, mnohé reklamy zasa využívajú na fotografiách rôzne dráždivé pózy žien či odhalené dekolty a našpúlené pery. Našla sa aj firmy, ktorá hľadá do svojho tímu vyslovene „office manažérku“ – „kolegyňu“ a to aj napriek tomu, že túto prácu môže vykonávať aj „office manažár – kolega“. Ďalšia firma zasa predáva vysávač, ktorý „padne do ruky každej žene.“

„Sexizmus je v spoločnosti rozšírený jav, ktorý zasahuje do všetkých sfér nášho života. Objavuje sa v reklamách, no možno ho vnímať aj v aktuálnej situácii súvisiacej s voľbami. Bol prítomný v predvolebných kampaniach, v agende viacerých politických strán a premietol sa aj do nízkeho zastúpenia žien v parlamente, ktoré je dlhodobým problémom. Keby zastúpenie žien v parlamente rástlo takým tempom ako doteraz, 50 % zastúpenie dosiahneme za dlhých 117 rokov,” uviedla Diana Soták Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix. Doplnila, že aktuálne sa do parlamentu dostalo 33 žien, čo je na Slovensku síce historicky najviac, no stále ide o podpriemerné číslo v rámci Európskej únie.

„Dehumanizáciu, sexizmus a ponižovanie na základe rodu vidieť tiež v reklamách, ktoré sú, podobne ako otvorene nepriateľský aj tzv. láskavý sexizmus v politike, zrkadlom našej spoločnosti. Dávame preto ľuďom priestor, aby vyjadrili svoje nie a dali najavo, že si sexizmus vo verejnom priestore neprajú,“ povedala Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Rodové stereotypy ako nástroj útlaku

Jedným z najčastejšie používaných sexistických prvkov sú podľa tvorcov anticeny rodové stereotypy. Reklamy, postavené na nich, podľa ich slov striktne oddeľujú mužské a ženské roly či dokonca svety, pričom za ženské sa považujú tie, ktoré súvisia so starostlivosťou o rodinu a domácnosť. V kontexte spoločenskej atmosféry má aj takéto zobrazovanie vplyv na už zmienené zastúpenie žien vo verejnom priestore a v politike. Politicky aktívne ženy často čelia vyhrážkam, násiliu či podkopávaniu ich kompetencie s odkazom, aby sa vrátili k sporáku a deťom.

„Či už vnímame stereotypy v kontexte zastupiteľskej politiky, alebo na nás pôsobia cez billboardy, ich reprodukcia prispieva k udržiavaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti. Príkladmi rodovo stereotypných reklám tohto ročníka anticeny sú napríklad vizuál spoločnosti NAY i reklamy menších zadávateľov pod názvom Popolušky a Brest Trade,“ uviedli.

Reklamy najčastejšie sexualizujú ženy

Aj reklamy založené na sexualizácii ľudí majú negatívny vplyv na spoločnosť. „Prispievajú najmä k normalizovaniu vnímania žien ako sexuálnych objektov. V aktuálnom ročníku obsahuje spomedzi 102 nominácií prvok sexualizácie až 53 reklám. Sú medzi nimi vizuály malých i väčších značiek, napríklad supermarket Kaufland, automobilka Peugeot, elektroobchody OKAY, ale aj billboard kovošrotu,“ vysvetlili.