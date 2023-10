Ficova predstava o ministrovi zahraničia: Potrebujeme šťuku, ktorá popreháňa starých kaprov v diplomacii! Koho tým myslí?

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová čaká na návrh mien ministrov novej vlády, ktorý jej má predložiť budúci premiér Robert Fico (Smer-SD). Dopredu avizovala, že bude mať problém vymenovať do funkcií ľudí, ktorí sú trestne stíhaní alebo obžalovaní. Zatiaľ žiadne mená potvrdené nie sú, no Fico očakáva, že nie všetci ním navrhnutí ľudia na ministerské posty sa jej budú pozdávať a prídu komplikácie. Nechajme sa prekvapiť, dozvieme sa to čoskoro. Predseda Smeru sa na sociálnej sieti vyjadril k tomu, ako by mal podľa neho vyzerať napríklad nový minister zahraničných vecí.