Stane sa Taraba novým šéfom slovenskej kultúry? Umelecká obec sa búri, spisujú petíciu! Vieme, ako to v skutočnosti je

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Dohoda medzi budúcimi koaličnými partnermi o tom, ako bude vyzerať definitívna zostava budúcej vlády, je v dnešných dňoch na rokovacom stole. Medzi ľuďmi však kolujú najrôznejšie dohady o tom, kto nasadne do kresla akého rezortu. Jedným z tipov je aj dosadenie Tomáša Tarabu (SNS) na post ministra kultúry. Ten však všetky teórie o svojom budúcom pôsobení na poste ministra rázne stopol.

archívne video

Taraba odkryl škandalózne míňanie peňazí na ministerstvách: Tisíce eur tečú dohodárom! (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Aj keď dnes ešte nič nie je isté, na verejnosti sa šíria dohady o dosadení konkrétnych mien na čelá slovenských ministerstiev. Jedným z tých, ktoré rezonovalo naprieč celým politickým spektrom, je aj údajná nominácia Tomáša Tarabu (SNS) na post ministra.

Kultúrna obec má obavy, že sa to stane realitou. Rozhodli sa teda spísať petíciu pod názvom „Protest proti vymenovaniu poslanca NR SR Tomáša Tarabu za ministra kultúry“. Reakcia samotného poslanca však na seba nenechala dlho čakať.

(Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

"My, dolu podpísaní, protestujeme proti zámeru menovať za ministra kultúry novej vlády poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu. Rešpektujeme výsledok demokratických volieb i právo víťazov zložiť novú vládu. No v žiadnom prípade nesúhlasíme s tým, aby rezort kultúry viedol človek, ktorý sa len pred pár rokmi dostal do parlamentu na kandidátke fašistickej Ľudovej strany Naše Slovensko," píšu protestujúci podpísaní pod petíciou.

"Nedostatok profesijných skúseností v oblasti kultúry, no najmä verejné pôsobenie Tomáša Tarabu ako radikálno-nacionalistického politika, ho diskvalifikuje ako reprezentanta odvetvia, ktoré stelesňuje kultúrnu rozmanitosť a toleranciu, prezentuje demokratické hodnoty a vytvára obraz Slovenska v zahraničí. Vyzývame preto predstaviteľov trojkoalície Smer-SD, Hlas a SNS, aby prehodnotili tento výber a postavili na čelo rezortu osobnosť, ktorá požíva prirodzenú vážnosť a rešpekt v oblasti kultúry na Slovensku a nevyvoláva kontroverzné reakcie v spoločnosti," dodávajú organizátori petície.

Tvrdá reakcia Tarabu

„Všetkým umelcom Progresívneho Slovenska, ktorí sú roky nacicnutí na štátne financie a realizujú svoju kaviarenskú kultúru na úkor rozvoja ľudovej a národnej kultúry odkazujem, že informácia, že mám byť ministrom kultúry je ich čistý hoax,“ reagoval poslanec na sociálnej sieti.

Všetkým umelcom Progresívneho Slovenska, ktorí sú roky nacicnutí na štátne financie a realizujú svojú kaviarenskú... Posted by Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS on Wednesday, October 11, 2023

Podľa Tarabu nastal čas „progresívno-liberálnu kaviareň v kultúre odstaviť od peňazí a presmerovať ich na opravu hradov a zámkov, opravu historických pamiatok, podporovať opätovné vydávanie slovenskej klasickej literatúry.“

„Opakujem, ja síce minister kultúry nebudem, ale urobím všetko pre to, už keď sa mne venujú progresívni liberáli na čele s Jaurovou, ktorej otecko nechal vytunelovať národný program matice, aby boli prijaté také zmeny zákonov, že kultúra bude vrátená Slovákom. Financie musia ísť všetkým, čo kultúru tvoria, nezištne sa jej roky venujú a nikdy ani cent od nikoho nevideli. Financovať marketingových aktivistov Progresívneho Slovenska za to, že potom oni nahrajú volebný spot, za kultúru nepovažujem,“ dodal staronový poslanec.