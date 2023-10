Ochranári sa búria: Huliak alebo Kuffa ministrom životného prostredia? Výzvu proti ich nominácii podpísali tisícky ľudí

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)

archívne video

Rudolf Huliak (SNS) k volebným výsledkom (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Spolu 51 organizácií a iniciatív so zameraním od ochrany a revitalizácie prírody, cez environmentálne právo a záchranu zranených zvierat až po cyklistické a turistické spolky s veľkou členskou základňou iniciovalo otvorený list, ktorým žiadajú predstaviteľov strán zostavujúcich vládnu koalíciu o starostlivý výber pozície ministra životného prostredia. List vznikol ako reakcia na medializované informácie o zvažovanom výbere Rudolf Huliaka či Filipa Kuffu na pozíciu ministra životného prostredia. „Ak sa skutočne nominácia potvrdí, pôjde o jednoznačne najhoršiu nomináciu na post ministra životného prostredia od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. To, že ide naozaj o nevhodný výber, kde sú odôvodnené obavy, že zvažovaní nominanti by rozvrátil ochranu prírody na Slovensku, dokladá nielen bezprecedentná podpora verejnosti otvoreného listu v priebehu krátkej doby, ale aj podpora 113 vedcov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov a verejne známych osobností. Veríme preto, že politici zvážia možných nominantov a vyberú takého, ktorý prispeje k fundovanému a ozajstnému riešeniu dlhodobých problémov ochrany prírody na Slovensku,“ hovorí Ondrej Kameniar z iniciatívy My Sme Les.

Huliak a Kuffa nemajú predpoklady na riadenie rezortu

Iniciátori otvoreného listu dúfajú, že koaličné strany nájdu takého nominanta na ministerský post, ktorý dokáže pozorne načúvať ako ochranárskej verejnosti, tak lesníkom, vlastníkom lesa a nájsť dlhodobo odkladané riešenia. Ochranárske združenia a iniciátori výzvy sú pripravení sa na hľadaní riešení podieľať. Huliak a Kuffa podľa nich nemajú predpoklady na upokojenie situácie, hľadanie riešení a ani odborné predpoklady na riadenie rezortu životného prostredia.