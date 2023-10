Nemecko a Rakúsko začnú účtovať mýto pre kamióny podľa množstva emisií

Kolóny na D2 (Zdroj: TASR Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Nemecko a Rakúsko budú účtovať mýtne poplatky pre kamióny podľa toho, koľko emisií oxidu uhličitého (CO2) produkujú. Obe krajiny nový systém účtovania mýta zavedú v najbližších mesiacoch. Emisných tried je päť, najvyšší nárast mýtnych poplatkov pocítia dopravcovia s nákladnými vozidlami zaradenými do prvej triedy, ktorým narastie mýto o 70 až 80 %. Informovala o tom manažérka marketingovej komunikácie spoločnosti Eurowag Zuzana O'Brien.

Nemecko a Rakúsko ako prvé zavedú do praxe smernicu Európskej únie (EÚ), podľa ktorej sa do výpočtov mýta zaraďuje aj objem produkovaného CO2. "Vozidlá, ktoré majú nárok na lepšiu mýtnu sadzbu (teda produkujú menej CO2), sú jasne definované - medzi podmienky patrí napríklad prvá registrácia po 1. júli 2019. Parametrov, podľa ktorých sa emisná trieda CO2 počíta, je však omnoho viac," priblížila O'Brien s tým, že dopravcovia, ktorých vozidlá majú nárok na zaradenie od miernejšej emisnej triedy, by si mali doplniť potrebné údaje čo najskôr.

archívne video

Diaľnica na Zemplín by pomohla znížiť regionálne rozdiely (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Rakúsko sa chce pridať od začiatku budúceho roka

Nové pravidlá pri kalkulácii mýta plánuje zaviesť Nemecko už od decembra tohto roka. Rakúsko sa chce pridať od 1. januára 2024. Ďalšie členské štáty EÚ by mali smernicu Eurovignette, ktorá má nastaviť výber poplatkov za používanie dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, zaviesť najneskôr do marca 2025. "Hoci legislatíva ešte nie je definitívne schválená a je možné, že sa termíny posunú, odporúčame dopravcom, aby svojim poskytovateľom mýtnych služieb dodali všetky údaje, potrebné na zaradenie do príslušných CO2 tried čo najskôr. Ak to nespravia, vozidlo automaticky spadne do najvyššej emisnej - a tým pádom i najdrahšej - triedy," priblížil produktový manažér firmy Eurowag Ferdinand Butaš.

Risknú dopravcovia pokutu?

Nemecko pri výbere mýta bude tiež vyžadovať, aby dopravcovia aktualizovali informácie o hmotnosti vozidla. Kým doteraz sa na výpočet mýta používala najvyššia povolená hmotnosť vozidla, po novom bude treba uviesť najvyššiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť pri zaťažení. Spoločnosť Eurowag odhaduje, že sa to bude týkať až 55.000 vozidiel, ktoré ich zákazníci prevádzkujú. V prípade nesplnenia tejto povinnosti dopravcovia riskujú v Nemecku pokutu.