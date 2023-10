AKTUÁLNE Bratislavčania sa kolónam nevyhnú ani v piatok ráno: Problematické sú viaceré úseky

(Zdroj: gettyimages.com)

Na vjazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy je zdržanie desať až 15 minút, asi desať minút sa stojí v kolóne aj na starej ceste. Na D2 na Moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina blokuje odbočovací pruh pokazené auto, vodiči sa za ním krátko zdržia. Stella centrum na svojom webe hlási zdržanie aj na D1 v úseku Zlaté piesky cez Prístavný most do Petržalky a tiež na Račianskej smerom do centra. V oboch úsekoch si vodiči počkajú do desiatich minút.