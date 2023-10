Unimobunky pre ľudí, ktorí prišli o domovy, majú pribudnúť o pár týždňov

Ľudia po požiari stále žijú v stanoch (Zdroj: Facebook/Obec Telgárt)

TELGÁRT - Unimobunky určené pre obyvateľov Telgártu, ktorí po požiari v miestnej osade prišli o svoje domovy, by mohli v obci pribudnúť do konca októbra. Na pozemkoch, kde plánujú unimobunky umiestniť, už prebiehajú aj prípravné práce. Uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

"BBSK v snahe zabrániť najhoršiemu scenáru nad rámec svojich kompetencií prebral riadenie celého procesu. Predpokladáme, že do konca októbra by mali byť unimobunky nainštalované. Veríme, že obec bude mať financie od vlády na svojom účte najneskôr tento týždeň, aby mohla vyhlásiť verejné obstarávanie na ich nákup. Aj v tomto jej ako BBSK poskytneme pomoc a súčinnosť," uviedla Štepáneková. Ako dodala, na mieste, kde by mali unimobunky stáť, už v súčasnosti prebiehajú pozemné prípravné práce, ktoré realizuje krajský sociálny podnik.

archívne video

Obec v spolupráci s BBSK v uplynulom období pracovala na vyrovnaní súkromných pozemkov, na ktorých budú unimobunky umiestnené. "Pozemky sú už vyriešené, aktuálne čakáme na vyhodnotenie žiadosti o financie," uviedol starosta Telgártu Jozef Štajer. Ako dodal, verí, že peniaze na nákup unimobuniek dostane samospráva v najbližších dňoch. Za dôležité však aktuálne považuje aj to, že ľudia, ktorí pri požiari prišli o strechu nad hlavou, po niekoľkých týždňoch konečne spia vo vykurovaných stanoch.

K požiaru v obci Telgárt došlo 20. júla

Na riešenie situácie v Telgárte bolo zo strany štátu pre obec vyčlenených 390.000 eur. Určené sú na nákup unimobuniek, ich materiálne vybavenie, prípravu pozemkov a zabezpečenie ich pripojenia na inžinierske siete. "Po tom, ako budú presunuté tieto finančné prostriedky na zabezpečenie dočasného ubytovania formou unimobuniek a obec doručí žiadosť a ďalšie požadované prílohy, vyhodnotí žiadosť hodnotiaci orgán. Následne po splnení všetkých podmienok sa začne proces prípravy zmluvy s obcou Telgárt," priblížila Michaela Kotradyová z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s tým, že na procese budú všetky zainteresované sekcie pracovať urýchlene.

K požiaru v obci Telgárt došlo 20. júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí vrátane 60 detí prišla o strechu nad hlavou. Obyvatelia, ktorí prišli o domovy, boli dočasne ubytovaní vo veľkokapacitných stanoch. Situáciu v obci a chýbajúce strednodobé a dlhodobé riešenie koncom augusta kritizovali v otvorenom liste aj mimovládne organizácie.