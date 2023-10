Väčšina domov na Slovensku by podľa odborníkov mala odolať zemetraseniu

Zemetrasenie v Baškovciach poškodilo budovy (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

KOŠICE - Väčšina domov na Slovensku by mala odolať zemetraseniu s magnitúdou štyri až päť. Pre TASR to v súvislosti so zemetrasením na východe Slovenska uviedli odborníci na seizmickú odolnosť stavieb z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Stanislav Kmeť a Michal Tomko. Podľa Spolku statikov Slovenska (SSS) je odolnosť domov, ktoré nie sú vybudované podľa normových predpisov, závislá od konštrukčného a materiálového vyhotovenia.