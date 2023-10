Prezidentka Čaputová telefonovala so starostami obcí, ktoré zasiahlo zemetrasenie

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala so starostami obcí na východe Slovenska, ktoré zasiahlo zemetrasenie. Informovať ju mali o aktuálnej situácii aj o tom, čo najviac potrebujú. Hlava štátu preto oslovila Slovenskú komoru stavebných inžinierov aj poisťovne. Verí, že vláda pomôže s riešením situácie.

Zemetrasenie v Ďapalovciach 2 (Zdroj: Archív P. M.)

"Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby sme pomohli so správnym identifikovaním škôd a verím, že následne vláda pomôže s ich riešením," uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Poukázala na veľké škody na majetku. Starostovia obcí Holčíkovce Michal Flešár a Ďapalovce Ján Cmár jej mali tlmočiť obavy pri riešení situácie a tiež potrebu viacerých statikov, ktorí by posúdili bezpečnosť stavieb. "Komora stavebných inžinierov, ktorú som kontaktovala, prisľúbila pomoc. Patrí jej za to moja vďaka," uviedla prezidentka.

Telefonovala som dnes so starostami niektorých obcí, ktoré boli najviac dotknuté včerajším zemetrasením na východnom... Posted by Zuzana Čaputová on Tuesday, October 10, 2023

Doplnila, že občania zasiahnutých obcí majú obavy aj o to, či k nim budú poisťovne ústretové, aby sa mohli čím skôr pustiť do odstraňovania škôd na domoch. "Vedenia poisťovní, s ktorými som následne telefonovala, ma uistili, že pri riešení škodových udalostí budú nápomocné a ústretové. Bezodkladne sú pripravené zrealizovať obhliadky a škodovú udalosť začať riešiť," avizovala prezidentka. Zemetrasenie, ktoré v pondelok (9. 10.) večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce.